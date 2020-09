ROCCASTRADA – «Era piena all’inverosimile, tanto che la gente è stata costretta ad appoggiare i rifiuti terra, dopo una settimana è stata svuotata, ma gli operatori hanno visto bene di lasciare sacchetti e sporcizia terra. Ecco come lavora Sei Toscana».

La protesta viene da un lettore di Roccastrada, che precisa «Ciò che non era entrato nel cassonetto, che si trova in largo Donatori del sangue, il cosiddetto Parcheggione, è rimasto lì. Poi col vento finirà nel campo come sempre. Ottimo lavoro davvero».