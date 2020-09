Simboli fascisti sulla lapide ai caduti, Pci: «Nuova offesa alla democrazia»

FOLLONICA – «8.9.43 non ho tradito Rsi» questa scritta è apparsa sul monumento ai caduti a Follonica. «Puntualmente a ricorrenze storiche si notano prese di posizione che esulano dalla democrazia e dalla Costituzione» affermano la segreterie Pci delle Colline Metallifere e la federazione provinciale.

«Un’ennesima dimostrazione che essere antifascisti è necessario tutti i giorni e combattere contro ideali negazionisti e denigratori contro il libero spirito di democratizzazione del paese».

«L’episodio di Follonica ci consegna un rituale che troppo spesso si ripete, dall’incendio di una lapide a Grosseto, alla continue affermazioni che il 25 Aprile non è una festa da ricordare. Condanniamo totalmente questo gesto e insieme allo sdegno rimarchiano la nostra fede antifascista in fatti che si presente più che mai nella nostra società».

«Siamo di fronte ad una dittatura del pensiero dove vi è libertà non di espressione, ma di ricorrere a gesti e frasi che per legge sono reato e che vigliaccamente e anonimamente compaiono a dismisura – prosegue la nota -. Il Pci chiede con fermezza che si intervenga su questi atti volti a scombinare l’ assetto democratico del nostro paese! Dobbiamo insistere affinché la storia non venga riscritta in favore di ideologie barbare e dittatoriali».