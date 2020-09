Regionali e referendum: aperture straordinarie dell’ufficio elettorale

CAPALBIO – Si avvicina l’appuntamento elettorale del 20 e del 21 settembre, quando i cittadini capalbiesi saranno chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e l’elezione del Consiglio regionale della Toscana.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ricorda gli orari di aperture per chi avesse bisogno di ritirare la tessera elettorale o chiederne il duplicato.

L’ufficio preposto è infatti aperto al pubblico, su appuntamento telefonico, ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, ma in occasione delle elezioni l’orario di apertura sarà esteso in questo modo: venerdì 18 e sabato 19 settembre, con orario 9 – 18, domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 (con lo stesso orario di apertura dei seggi).

Per accedere agli uffici comunali di via Giacomo Puccini 32 è necessario superare il controllo della temperatura corporea, tramite il termoscanner che si trova all’ingresso del Municipio, e indossare la mascherina. I cittadini saranno invitati al rispetto della distanza di sicurezza e il personale del Comune farà in modo che non si creino assembramenti nelle aree di attesa.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio anagrafe chiamando il numero 0564 897726.