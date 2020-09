Pachetti: «Servono finanziamenti per proseguire nel rinnovo dei mezzi. La Regione dialoghi con i Comuni»

GROSSETO – «Il Trasporto pubblico locale, i pullman che collegano i nostri paesi e città, per la provincia di Grosseto e la Toscana rivestono un’importanza strategica» afferma Giampaola Pachetti, candidata Pd al Consiglio Regione Toscana.

«Il contratto di servizio firmato poche settimane fa tra Regione e Autolinee Toscane, rafforza questa importante infrastruttura con gestore unico al posto delle attuali 22 aziende. La Toscana è l’unica regione italiana ad aver portato a termine questo percorso».

«Ora non bisogna fermarsi – prosegue Pachetti -. Il nuovo gestore promette che il personale e gli utenti saranno i “veri protagonisti” di questo cambiamento. Ma non basta, servono finanziamenti adeguati e proseguire nel rinnovo del parco mezzi, nella garanzia di un servizio pari a 110 milioni di km ogni anno, e nel mantenimento dell’occupazione in un settore che assicura lavoro a più di 5mila famiglie in maniera diretta, e a circa 2000 famiglie in maniera indiretta».

«Il contratto di servizio è una grande occasione di sviluppo e semplificazione e nello stesso tempo un punto di partenza per assicurare attività all’altezza dei tempi. Il compito della Regione – e questo sarà anche il mio impegno nell’assemblea toscana – deve essere quello di tracciare insieme ai Comuni le linee guida di gestione e di indirizzo dei servizi, in un settore come quello dei trasporti che non può prescindere da una chiara impronta pubblica».