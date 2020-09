Il corso di fumetto in biblioteca raddoppia: tutte le informazioni

PIOMBINO – Visto il successo che il laboratorio di fumetto ha riscontrato tra i ragazzi, l’appuntamento raddoppia: ogni martedì e, in aggiunta, ogni mercoledì fino a fine settembre.

In ottemperanza alla normativa Covid l’accesso al corso è su prenotazione: la Biblioteca Civica Falesiana, organizzatrice dell’iniziativa, ha registrato oltre il doppio delle iscrizioni previste per ogni appuntamento e ha deciso di raddoppiare gli incontri per consentire a tutti la partecipazione.

Il corso inizia oggi, martedì 8 settembre, con il primo appuntamento dalle 17 alle 19; si replica domani alla stessa ora e tutti i martedì e mercoledì fino al 30 settembre.

Il corso sarà tenuto da Arianna Guarguaglini, diplomata in tecnica grafica e fumettistica e specializzata in tecnica Manga.

Negli quattro incontri, divisi in due gruppi, i ragazzi apprenderanno cosa è e come nasce un fumetto, come disegnare personaggi originali (character design e struttura caratteriale) e come realizzare delle brevi storie: un modo simpatico e divertente per avvicinarsi al mondo del fumetto e dei libri.