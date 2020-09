Grosseto, in arrivo dal Venezia il terzino Simeoni

GROSSETO – Continua a puntare sui giovani il Grifone di mister Magrini. Di oggi l’ufficialità del prestito di Nicolò Simeoni dal Venezia, dove si era messo in luce nella Primavera. Terzino sinistro, alto un metro e novanta, può giocare anche come esterno alto mettendo in luce doti fisiche e tecniche.

Per mister Magrini un nuovo rinforzo che andrà a prendere il posto di Milani, dopo che il giocatore ha preferito a Grosseto un’altra destinazione. Simeoni, ufficializzato oggi ma arrivato già qualche giorno fa in città, dovrebbe esordire già venerdì prossimo nell’amichevole che il Grosseto giocherà a porte chiuse contro la Fiorentina di Beppe Iachini, a Montecatini.