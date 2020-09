FOLLONICA – Incidente frontale questa mattina tra un’auto e uno scooter. Lo scontro è avvenuto in via Litoranea a Follonica, alle 9 di questa mattina.

A restare ferito l’uomo in sella allo scooter. L’uomo, 60 anni, è stato trasferito con Pegaso all’ospedale Le Scotte in gravi condizioni. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.