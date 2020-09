Al via l’anno accademico dell’Unitre: da lunedì aperte le iscrizioni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Parte l’anno accademico 2020/21 all’Unitre di Castiglione della Pescaia. Lunedì 14 settembre, presso la segreteria dell’Unitre via Roma a Castiglione della Pescaia (sala mostre), avranno inizio, nel rispetto delle norme per la difesa dal Corona virus, le iscrizioni per il nuovo anno.

La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo, tenuto conto della riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e della necessità di non privare i cittadini di usufruire di un servizio di educazione permanente al suo 17.mo anno di vita.

La presidente, Bianca Carotenuto, ha organizzato, con l’approvazione del Consiglio, le modalità di svolgimento dei corsi in presenza, ma anche online secondo le esigenze e le richieste degli “studenti”e degli insegnanti.

Gli orari e i giorni delle iscrizioni, saranno affissi nella bacheca della segreteria. Le materie d’insegnamento saranno le stesse dello scorso anno, non siamo in grado, data la situazione precaria su tutto il territorio nazionale, di dare vita ad appuntamenti certi di attività extracurriculari.

La data dell’inizio delle lezioni, per esigenze logistiche, al momento non può essere comunicata. Per informazioni rivolgersi ai seguenti n. 0564 933434 o al 339 5995615.

Costo d’iscrizione invariato, euro 30.