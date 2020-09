Acqua Village e Uisp di nuovo a braccetto: collaborazione rinnovata e tanti progetti

FOLLONICA – Nell’estate del 2019 fu una grande festa, con la Uisp che celebrò con più di 300 sportivi all’Acqua Village di Follonica la conclusione della stagione. In un momento storico ben diverso e con stringenti protocolli da rispettare, Acqua Village e Uisp hanno comunque voluto rinnovare la loro collaborazione e al parco acquatico di Follonica è andato in scena uno Uisp Day dedicato ai tesserati dell’associazione. È stata anche l’occasione per rilanciare una serie di progetti che la pandemia ha soltanto rinviato.

“Nonostante il momento non favorevole – sottolinea Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village – abbiamo cercato di dare continuità a questo rapporto iniziato da due anni, perché crediamo insieme alla Uisp che il nostro progetto debba avere uno sviluppo. E siamo riusciti a dare un segnale in vista delle iniziative del 2021”. “Da quando ci siamo conosciuti – ricorda Padroni – c’è all’orizzonte una manifestazione veramente importante. Finora non è stato possibile, ma nei nostri progetti c’è un evento sociale e sportivo, che rappresenti anche un segnale di ripresa. Acqua Village ha scrupolosamente seguito ogni indicazione anti contagio, spesso andando anche oltre le precauzioni dei protocolli, ma arriverà il momento di rimettersi in moto”.

“Per noi è fondamentale mantenere il rapporto con associazioni e strutture che credono fortemente nello sport e nel divertimento – conferma Riccardo Fara, direttore artistico e marketing di Acqua Village – Puntiamo su queste partnership, collaborazioni vere che portano alla nascita di rapporti significativi”. “Vorremmo realizzare un evento molto importante, auspicavamo nel ventennale di Acqua Village Follonica ma non è stato possibile – assicura Fara – ma siamo abituati a dire le cose quando sono fatte e sarà così anche stavolta”.

“Nella scorsa estate – ricorda Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – la nostra festa ad Acqua Village è stata un successo, pur sapendo che quest’anno sarebbe stato diverso volevamo lanciare un messaggio anche in vista del traguardo che abbiamo da raggiungere”. Il riferimento è all’evento sportivo di Acqua Village e Uisp: “Ci abbiamo lavorato negli ultimi mesi del 2019 mobilitando le strutture di attività interessate. L’appuntamento è solo rinviato”.