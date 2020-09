Ackermann primo al traguardo di Follonica, spettacolo alla Tirreno-Adriatica

FOLLONICA – E’ Pascal Ackermann del team Bora-Hansgrohe ad aggiudicarsi la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 201 km con partenza e arrivo da Camaiore e arrivo a Follonica. Sul traguardo il corridore tedesco ha preceduto Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) e Rick Zabel (Israel Start – Up Nation), consolidando la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO FINALE

1 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) – 201 km in 5h01’53”

2 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) s.t.

3 – Rick Zabel (Israel Start – Up Nation) ​ s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

2 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) a 8″

3 – Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) a 16″

LE MAGLIE

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

Maglia Arancio, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Nathan Haas (Cofidis)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Nicola Bagioli (Androni Giocattoli – Sidermec)

Soddisfatto il vincitore di tappa e Maglia Azzurra, che subito dopo l’arrivo ha dichiarato: “Anche oggi la squadra ha corso veramente bene, nel finale i miei compagni mi hanno pilotato e lanciato alla perfezione. È stata una volata lunga e credo di aver lanciato lo sprint nel momento giusto. Le prossime tappe sono troppo difficili per me, potrei riprovare sabato, per il momento sono molto contento”.