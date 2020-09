Trovato in un campo il cadavere di un uomo

GROSSETO – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questo pomeriggio, in un campo lungo via Senese, a Grosseto.

L’uomo, dall’apparente età di 60 anni, dovrebbe essere un senza tetto, di cui al momento non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri. Il ritrovamento è avvenuto alle 14 di oggi in un campo incustodito subito fuori Grosseto, vicino ad un cantiere.

Al momento non si conoscono le cause della morte ma da una prima analisi del cadavere l’ipotesi più probabile è quella delle cause naturali. Da una ispezione esterna da parte del medico legale non emergono al momento segni di violenza.