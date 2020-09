Scuola, la dirigente: «Rientro in presenza e nessun doppio turno. Pronti ad accogliere i ragazzi»

GAVORRANO – In vista della ripresa delle attività didattiche, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Pascoli di Gavorrano – Scarlino Bianca Assunta Astorino ha scritto una lettera per i genitori degli alunni di cui riportiamo, di seguito, il testo integrale.

Gentili genitori,

anche durante il periodo estivo la scuola non si è fermata e, grazie al contributo del personale docente e ata che si è reso disponibile, abbiamo predisposto un piano di rientro a scuola in presenza, in piena sicurezza, per il 14 settembre prossimo.

Il nostro impegno è stato finalizzato alla conferma sia degli orari di funzionamento di tutti i plessi che dell’offerta formativa.

Siamo riusciti con un grande sforzo ad evitare doppi turni, sdoppiamenti, riduzioni dell’orario di lezione, che avrebbero comportato disagio per le famiglie e criticità nell’organizzazione del trasporto scolastico.

Per ogni scuola, in base alle caratteristiche dell’edificio, è stato redatto un Regolamento, seppur provvisorio in attesa delle “Linee Guida” definitive che il Ministero dell’Istruzione dovrebbe emanare a breve, in cui sono state definite le regole che consentiranno lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza e nel rispetto delle norme ministeriali in materia di prevenzione del contagio da virus Covid-19: distanziamento, igiene, uso dispositivi di protezione, ingressi/uscite, utilizzo spazi interni ed esterni, ricreazione, mensa, ecc..

Alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico delle amministrazioni comunali, sono in fase di svolgimento e verranno completati nel breve/medio termine, andando ad ottimizzare e migliorare gli spazi a disposizione per la didattica.

Abbiamo cercato infatti di cogliere l’occasione per rendere le nostre scuole più accoglienti, più sicure e più funzionali alle nuove esigenze.

Possiamo affermare, con un po’ di orgoglio, che già oggi siamo in grado di accogliere i nostri bambini e i nostri ragazzi che, sono certa, attendono con emozione il ritorno a scuola.

In questa situazione particolare avremo bisogno della collaborazione da parte di tutti per ridurre il rischio di contagio: da parte degli alunni, che dovranno rispettare le norme di comportamento previste, sia dentro che fuori la scuola, da parte, delle famiglie che dovranno sensibilizzare i propri figli in merito alle nuove responsabilità connesse all’emergenza.

Per questo sono state programmate riunioni dei genitori per ogni classe/sezione con la presenza degli insegnanti assegnati e, quando possibile, con la presenza del dirigente, per assicurare una informazione adeguata prima dell’inizio delle lezioni.

Sarà un rientro all’insegna dell’emozione per tutti perché il lungo periodo di sospensione ci ha resi più consapevoli del valore della scuola e dell’istruzione.

Buon anno scolastico a tutti.