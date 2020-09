Nuova donazione alla Croce rossa: fuori dalla sede quattro telecamere per la videosorveglianza

TALAMONE – “La Cri Comitato della Costa d’Argento ringrazia sentitamente il Circolo Vela Libera di Talamone, il presidente Ferdinando Berni, i soci del club per la generosa donazione fatta a Cri, alla quale ha collaborato anche la Farmacia Casotto di Fonteblanda e la dottoressa Angela Mandragora. Si tratta del nuovo sistema di videosorveglianza con telecamere poste sui quattro lati esterni della sede Cri di via Nizza a Talamone (Orbetello), dove è anche posizionato un dae”.

A darne notizia la Croce rossa della Costa d’Argento.

Locali che ospitano, in accordo con Cri ed il Comune di Orbetello, gli ambulatori di due medici di famiglia, un pediatra, consulenti sociali e sanitari ed assistenziali, la para farmacia per la comunità locale e centro prelievi per la popolazione.

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di video sorveglianza, presso il giardinetto esterno della Cri di Talamone sono intervenuti tra gli altri, insieme a tanta gente, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, il senatore Roberto Berardi, l’assessore Stefano Covitto, il presidente della Cri Michele Casalini, la dottoressa Monia Renzi che collabora alla gestione di Talamone, insieme al dottor Carmine De Francesco (che ha seguito i lavori) ed Antonella Lombardi, Piera Casaini referente per lo sviluppo associativo di Cri Costa d’Argento.

Presenti i pensionati di Talamone che supportano la sede Cri per mantenerla pulita ed ordinata sia internamente che fuori. Prosegue con questa donazione il potenziamento di tutti i servizi presso Talamone, sede Cri di via Nizza, dove è anche posizionata una autovettura per i trasporti sociali sempre di Cri ed a disposizione della popolazione locale.

Il presidente Michele Casalini nel ringraziare tutti i presenti ha auspicato che la collaborazione con il Comune ed il Circolo Vela Libera di Talamone si possa concretizzare con altre iniziative sociali ed assistenziali.