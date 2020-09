Lavoro: cuoco, cameriere, barista, bagnino. Tutte le opportunità nel turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto.

Pubblico esercizio nelle vicinanze di grosseto ricerca un cameriere di sala orario spezzato sabato sera solo su turni domenica libera possibilità di lavoro continuativo (cod 12242)

albergo nella zona dell amiata ricerca fino a fino ottobre senza alloggio cameriere ai piani , ched de rang con esperienza nel settore, 1 capo partita e uno chef con esperienza nel settore (cod 12244,12209,12207,12245)

albergo nella zona di albinia ricerca 2 camerieri di sala con esperienza nel settore per tutto settembre con possibilità di alloggio (cod 12243)

albergo nella zona di Manciano ricerca da settembre un bagnino conoscenza sufficiente della lingua inglese con esperienza possibilmente in alberghi (cod 12244)

pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato pat b automunito preferibile personale della zona ma si valuta alloggio contratto continuativo per tutto l anno (cod 12256)

pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un tuttofare di cucina/aiuto cuoco da dicembre per tutto l anno orario serale pat b automunito (cod 12257)

pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca per i weekend (venerdi –sabato e domenica ) un aiuto cuoco esperto in griglieria pat b automunito (cod 12258)

pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un/una cameriera di sala con esperienza nel settore preferibile conoscenza lingua inglese pat b automunito (cod 12154)

pubblico esercizio a grosseto ricerca un aiuto cuoco con esperienza pluriennale contratto per tutto l anno solo serale (cod 12262)

pubblico esercizio a civitella paganico ricerca o un capo partita agli antipasti con esperienza nel settore o un pizzaiolo per tutto l anno con possibilità di alloggio (cod 12260 o cod 12261)

struttura alberghiera a buriano ricerca una cameriera ai piani con esperienza anche minima per un part time la mattina per settembre pat b automunita (cod 12263)

albergo nella zona di castigliane della pescaia ricerca con contratto di apprendistato max 29 anni dal 15 settembre al 30 ottobre poi il periodo di natale e capodanno e poi da marzo 2021 camerieri di sala, camerieri ai piani e personale di cucina anche minima esperienza pat b automuniti (cod 12266-12267-12268)