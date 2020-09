“L’Amore Vince Sempre”: fino al 14 ottobre le iscrizioni al premio letterario

GROSSETO – C’è tempo fino al 14 ottobre per iscriversi al premio letterario “L’Amore Vince Sempre”: lo hanno deciso gli organizzatori del concorso Uisp, evento finale delle iniziative sportive e sociali di dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020 per ricordare Maria Sole Marras e raccogliere fondi per la neuro-oncologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze. La manifestazione si era dovuta fermare a causa del lockdown per l’emergenza Covid-19.

Gli elaborati vanno consegnati alla segreteria Uisp di viale Europa 161 a Grosseto oppure via e-mail a progettiuisp.grosseto@gmail.com: per informazioni 0564417756.