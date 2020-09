La neonata Scuola vela Argentario prima in Toscana per numero di allievi

MONTE ARGENTARIO – La Scuola Vela Argentario, affiliata al CONI, nata quest’anno e che ha la sua base nautica presso lo stabilimento balneare del Tuscany Bay sulla spiaggia della Giannella, con i suoi 812 iscritti ai corsi di vela e le sue 14 imbarcazioni, è diventata in poco più di due mesi e mezzo di attività, la più grande scuola vela della Toscana e ovviamente dell’Argentario e sicuramente tra le più grandi in Italia per numero di allievi.

Grandi numeri e non solo per la scuola argentaria, sponsorizzata da Uliveto Rocchetta, aperta fino a fine settembre e che a giugno e luglio ha ospitato e organizzato anche i campi estivi stanziali di vela con vitto e alloggio. Importanti anche i corsi di iniziazione, perfezionamento e regata per bambini (dai 5 anni), ragazzi e adulti. Tutto nel rigoroso rispetto dei protocolli di prevenzione COVID. Marco Ferranti ne è direttore e responsabile, essendo inoltre istruttore federale iscritto al registro Fiv.