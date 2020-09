Kg man scelto per la sigla di Albertino Everyday: la voce del cantante maremmano tutti i giorni su M2o

GROSSETO – Oggi torna in radio Albertino Everyday, la trasmissione condotta da dj Albertino che va in onda tutti i giorni alle 17 su M2o. Ma c’è una novità rispetto alle scorse edizioni: la sigla, che quest’anno è cantata da un maremmano doc, Tommaso Bai, in arte Kg Man.

“Ho aperto lo show di Albertino al Seven apples di Viareggio – racconta Kg Man -. C’eravamo già incontrati con Alberto. Già conosceva lei mie skills di vocalist e la mia predisposizione a cantare in patwa jamaicano, ereditato dalla lunga militanza nel mondo del reggae e della dancehall”.

“Quando ci siamo visti mi ha detto che mi avrebbe ricontatto per provare a cantare la nuova sigla della sua trasmissione, e così è stato – conclude -. Nei giorni seguenti è stata approvata e oggi alle 17 sarà in diretta su M2o”.

Tommaso Bai è originario di Vetulonia (Castiglione della Pescaia). Muove primi passi nella musica all’età di 10 anni, iniziando gli studi musicali. A 18 anni è tra i fondatori della band maremmana “Quartiere Coffee”. A Gennaio 2014 esce “International Business”, primo album da solista. Il disco contiene i feautiring esclusivi di Sizzla, Luciano, Raphael, Mellow Mood e Boom Da Bash. Oggi Kg Man vive e lavora a Milano.

Qua il link per la diretta: https://www.m2o.it/on-air/