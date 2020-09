Inclusione e pari opportunità: giovedì la presentazione degli esiti del progetto “Immagini e parole”

GAVORRANO – Serata conclusiva per il progetto “Immagini e parole”. Giovedì 10 settembre, alle ore 18.00, alla sala congressi degli ex-Bagnetti di Gavorrano si terrà la presentazione degli esiti e del cortometraggio finale del progetto “Immagini e parole”, un percorso di incontri legati ai temi dell’inclusione e delle pari opportunità.

Il progetto, che ha preso il via nel mese di ottobre del 2019 per concludersi a dicembre, si è svolto su mandato della Regione Toscana dal Comune e dalla commissione Pari Opportunità di Gavorrano, firmatari del protocollo della rete Re.a.dy 2019, la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e in collaborazione con la locale associazione culturale Officina Hermes.

Obiettivo principale è stato quello di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della problematica della discriminazione legata all’identità sessuale, individuando e approfondendo gli stereotipi e la disinformazione (o la cattiva informazione) legati alla percezione nei confronti delle realtà Lgbt.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi, il vicesindaco Francesca Bargiacchi, l’assessore alle Pari Opportunità Stefania Ulivieri, il presidente della Commissione Pari Opportunità di Gavorrano Silvia Muratori, il presidente di Officina Hermes Linda Bartalini e il regista e docente di cinema Lanfranco Stefanelli.