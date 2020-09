AtWork cerca-trova lavoro: assicuratori, educatori, falegnami, pasticceri, infermieri, muratori…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: addetto alle pulizie di interni (2), pulitore di locali, Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, meccanico riparatore d’auto, perito elettrotecnico (2), elettricista impiantista di cantiere, elettricista manutentore di impianti, manovale edile (3), muratore in mattoni (2), Muratori in pietra e mattoni (2), piastrellista, idraulico, falegname, Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci, impiegato amministrativo (3), liquidatore d’assicurazioni, commesso di banco, barista, lavapiatti (5), aiuto cuoco di ristorante (4), cuoco di ristorante (2), cuoco pizzaiolo, cameriere di sala (6), pasticciere artigianale, receptionist, educatore professionale (2), badante (3), infermiere (2), baby sitter, estetista, consulente commerciale, addetto alla vendita di autoveicoli, Venditori a domicilio (2), addetto alle vendite all’ingrosso, commesso di vendita, commesso di libreria, supervisore di reparto vendite in un supermercato, imprenditore o responsabile di piccolo supermercato (2), Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino, operatore al decespugliatore meccanico, Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque, addetto a servizi antincendio, conducente di autocarro, conducente di trattore agricolo, Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste, operaio agricolo qualificato, raccolti misti, disegnatore di arredamenti, tecnico hardware assistenza clienti, tecnico del web marketing, web designer, LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. La candidatura può essere fatta direttamente online a questo LINK.

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un aiuto cuoco con esperienza ai secondi e anche di pizzeria, pat b automunito, e un cameriere di sala, orario spezzato sabato sera solo su turni, domenica libera, possibilità di lavoro continuativo (cod 12192 e 12242)

Albergo nella zona dell’Amiata ricerca fino a fino ottobre senza alloggio cameriere ai piani, chef de rang con esperienza nel settore, un capo partita e uno chef con esperienza nel settore (cod 12244,12209,12207,12245).

Albergo nella zona di Fonteblanda (Orbetello) ricerca due addette ricevimento con esperienza preferibile nei 4 stelle, inglese obbligatorio e preferibile seconda lingua, portali booking ed expedia, pat b automunita, preferibile personale della zona o zone limitrofe (cod 12240) e un’addetta colazione con esperienza nel settore di hotel, pat b automunita (cod 12241)

Albergo nella zona di Albinia (Orbetello) ricerca due camerieri di sala con esperienza nel settore per tutto settembre con possibilità di alloggio (cod 12243)

Albergo nella zona di Manciano ricerca da settembre un bagnino con conoscenza sufficiente della lingua inglese, con esperienza possibilmente in alberghi (cod 12244)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore, orario spezzato, pat b automunito, preferibile personale della zona ma si valuta alloggio contratto continuativo per tutto l’anno (cod 12256)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un tuttofare di cucina/aiuto cuoco da dicembre per tutto l’anno, orario serale, pat b automunito (cod 12257)

Pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca per i weekend (venerdì, sabato e domenica) un aiuto cuoco esperto in griglieria, pat b automunito (cod 12258).

• Netspring, la società in house di informatica della provincia di Grosseto, comunica di aver emesso un avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di un posto di “Tecnico addetto allo svolgimento di attività di assistenza informatica, all’installazione, configurazione e manutenzione di infrastrutture di rete e di videosorveglianza”. Posizione economica 4° livello C.C.N.L. Commercio. L’avviso completo con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande è pubblicato sul sito della società: http://www.netspring.it/index.php?id=146. Le domande devono pervenire entro le ore 12 dell’1 settembre.

• Soddu Luxury caress è alla ricerca di nuovi talenti. «All’interno della nostra sartoria stiamo cercando nuove figure da affiancare al nostro personale». «Stiamo cercando sarte, che sappiano confezionare e tagliare. Ma vogliamo anche offrire la possibilità, a chi fosse interessato, di partecipare a stage formativi nel campo della moda all’interno della nostra azienda. Gli stagisti che cerchiamo devono essere coinvolti in studi inerenti al campo della moda, marketing comunicazione commercio e gestionali». «Lo stage è retribuito, con valore di cfu. Avrà una durata dai 3 ai 6 mesi, con possibilità di permanenza. Si prediligono persone con conoscenza di lingua inglese, russo e cinese». Più precisamente l’azienda ricerca: CANDIDATURA UFFICIO STILE – Una figura che si occupi di modellistica, progettazione, sdifettamento e disegno delle nuove collezioni. Questa figura avrà anche la responsabilità dei capi prodotti e di seguire la nostra sartoria; CANDIDATURA UFFICIO COMMERCIALE-ECOMMERCE – Una seconda figura dovra occuparsi della parte commerciale ed economica. ricerca clienti, ricerca di mercato riguardante i vari competitors, gestione dell e-commerce e gestionale interno. Per inviare le candidature potete inviare la vostra email all’indirizzo: Info@lavanderiasoddu.com Con scritto in oggetto la specifica della vostra candidatura (Esempio: Oggetto: candidatura stagista figura (inserire competenza).

• Si ricerca cuoco/a presso agriturismo in frazione di Roccastrada. La risorsa dovrà gestire autonomamente la cucina toscana a base di carne Si offre contratto dell’agricoltura, orario serale nella settimana, la domenica ed i festivi si lavora sia a pranzo che a cena. Richiesta una significativa esperienza nel ruolo. Modalità di lavoro full-time, lavoro a tempo indeterminato. Sede di lavoro Roccastrada, contratto 1 anno a tempo determinato con possibilità di rinnovo, automunito. Chiamare 333 134 2002/ 3487211534.

• Di seguito le opportunità professionali dell’azienda Primo Sole – by Sicurmaxi, che da oltre 30 anni si occupa di antincendio, sicurezza sul lavoro e attività di ferramenta offrendo prodotti e servizi in tutta la Toscana e non solo, riguardo molteplici aspetti della sicurezza (è possibile consultare il nostro sito web www.sicurmaxisrl.it).

Si offre:

– un posto come IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A mansioni di segreteria e amministrazione, full time, tempo determinato. Richiesta esperienza, conoscenze informatiche: Ad-Hoc, Fatel, Office, Posta elettronica. Patente B, mezzo di trasporto, disponibilità immediata;

– 1 posto come MAGAZZINIERE/COMMESSO per il settore vendite, ferramenta e fai da te nel nostro punto vendita di Follonica (GR). Tempo determinato.

Per le candidature inviare CV con foto a info@sicurmaxisrl.it.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

LAUREATI IN TECNICHE DI RADIOLOGIA – La sede: Castel del Piano. Il/la candidato/a dovrà operare dovrà operare presso Ospedali, e Distretti Sanitari dell`ASL per attività ospedaliera e ambulatoriale con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale.

Gli ambiti di inserimento lavorativo sono: Radiologia tradizionale, Diagnostica per immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica.

Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA da produrre in sede di colloquio di selezione – Iscrizione all`albo da produrre in sede di colloquio di selezione – Esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private – Buoni doti di comunicazione – Capacità di gestione dello stress – Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Disponibilità a lavorare sia su turni sia su centrale – Automunito/a. Requisito preferenziale aver conseguito, corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato part time. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Lo ricarca la Asl, con disponibilità territoriale nella provincia di Grosseto. Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell`ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all’eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione – Iscrizione all’albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione – Buoni doti di comunicazione – Capacità di gestione dello stress – Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo) – Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

INFERMIERI – La Asl ricerca infermieri su Grosseto, Orbetello, Pitigliano. Il candidato andrà ad operare presso il presidio ospedaliero di pertinenza in collaborazione con l`equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere psico fisico del malato. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; – Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; – Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Buoni doti di comunicazione – Capacità di gestione dello stress – Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) – Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul territorio. Un contratto a tempo determinato su una turnistica in quinta. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l`azienda usl toscana sud est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

PROGRAMMATORE PLC – Per importante azienda cliente selezioniamo programmatori PLC che operano in maniera autonoma nell’ambito del telecontrollo e telegestione con esperienza, preferibilmente su sistemi a marchio Siemens e/o sistemi di telecontrollo Sofrel. Si richiede esperienza, anche breve, nell’attività di programmazione e messa in servizio di impianti industriali e sistemi di misura. L’attività che dovrà essere svolta è nel settore degli impianti del trattamento acque potabili e reflue e prevede sia interventi in seguito a guasti e/o modifiche di sistemi esistenti, sia l’implementazione di nuovi impianti. La risorsa ideale è in possesso di diploma tecnico elettrico industriale e ha maturato competenza nella programmazione PLC. La risorsa viene inserita nel team tecnico e si occupa di progettazione, sviluppo e programmazione PLC. Inoltre si occupa dei collaudi di impianti di telegestione e telecontrollo, di attività di manutenzione elettrica su macchine industriali, in particolare quelle relative al trattamento delle acque. Si offre un contratto di lavoro a termine con prospettive. Si richiede disponibilità a brevi trasferte in provincia e fuori provincia e flessibilità oraria.

FRIGORISTA – Per importante azienda cliente ricerchiamo Frigorista che operi in maniera autonoma nell’ installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione nel settore industriale. Inoltre, si occupa di: -installazione e montaggio -assistenza tecnica con interventi di manutenzione -individuazione delle cause di malfunzionamenti e guasti e risoluzione di questi -redazione della relativa documentazione. La risorsa ideale è in possesso di diploma tecnico elettrico industriale e in possesso del patentino di Frigorista. Si richiede la disponibilità a straordinari e reperibilità notturne e nei week end. Il contratto sarà a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta. Graditi attestati sicurezza generale e specifica.

ELETTROMECCANICO – Per azienda settore impiantistica elettrica, elettromeccanica ed idraulica, si seleziona un elettromeccanico per mansioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla parte meccanica di impianti tecnici nell’ambito della depurazione acque. Le risorse ideali sono in possesso di un Diploma Tecnico (preferibilmente ITIS o IPSIA) ed esperienza pluriennale nel campo della manutenzione elettrica/elettromeccanica legata all’impiantistica industriale. Si richiede inoltre, conoscenza base dell’ impiantistica elettrica. Le figure ideali sono in grado di lavorare completamente in autonomia e dimostrano buone capacità di iniziativa. Richiesta disponibilità a lavorare su in provincia di Grosseto e limitrofi. Orario di lavoro a giornata con disponibilità alla reperibilità. Contratto di lavoro: Tempo pieno.

BANCONISTA GASTRONOMIA – Per prestigiosa catena GDO selezioniamo addetti/e al banco gastronomia. Si richiede competenza ed abilità nella gestione e utilizzo di strumenti quali coltelli ed affettatrice e buona conoscenza dei prodotti da banco gastronomia. Orario part time con turno spezzato dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a turnazione. Luogo di lavoro: Piombino, San Vincenzo, Follonica. Il/la candidato ideale ha maturato breve esperienza all’interno di cucine, in qualità di cuoco/a e aiuto/a, oppure in ambienti di ristorazione per manipolazione di alimenti. Si richiede attestato HACCP in corso di validità e Sicurezza Generale.

AUTISTA FURGONI PATENTE C e CQC – Selezioniamo per azienda settore operaio/a pat. C e CQC per consegne in Provincia di Grosseto. Il lavoro sarà prettamente in produzione, in qualità di operaio/a addetto al confezionamento e all’occorrenza dovrà svolgere mansioni di consegna presso clienti di Provincia. L’orario di lavoro è un full time di 40 h settimanali e prevalentemente dalle 6 alle 14. La risorsa ideale è in possesso di pat. C e CQC in corso di validità. Si richiede disponibilità a lavorare in produzione e al confezionamento all’interno dello stabilimento. Luogo di lavoro: Santa Fiora (GR).

DUE OPERATORI TECNICI – La sede: Grosseto e altri comuni della provincia. Il lavoro: attività di supporto al RUP/RES per la gestione delle opere pubbliche e servizi manutenzione, in particolare nelle fasi di programmazione (studi fattibilità etc.), progettazione ed esecuzione degli stessi; monitoraggio dei servizi di manutenzione relativi agli immobili ed impianti tecnologici installati presso le strutture aziendali; Distribuzione orario settimanale e orario di lavoro di norma distribuito su 5 giorni, con eventuali differenziazioni in funzione delle attività specifiche assegnate. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Ha conseguito il diploma di Geometra o Perito elettrotecnico/meccanico/edile – Si richiede esperienza minima nella gestione di lavori pubblici e manutenzione (progettazione, direzione lavori, o altro) – Capacità di utilizzo software di disegno tecnico ed altri usualmente utilizzati a supporto della attività – Buone capacità di lavorare in gruppo – Buoni doti di comunicazione – Capacità di gestione dello stress

– Capacità di aggiornamento e Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Flessibilità orario – Domicilio nella città – Automunito/a. Requisito preferenziale – Conoscenza della normativa antincendio e Autorizzazione/Accreditamento delle strutture sanitarie; – Preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private. Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – La risorsa inserita avrà la responsabilità della progettazione elettrica aziendale In particolare si occuperà di: – Progettazione e supervisione degli impianti elettrici e di automazione, sia dei quadri di bassa che di media tensione. – Conoscenza delle norme di settore e la capacità di promuoverne l’applicazione in maniera diffusa. – Organizzazione e coordinamento in modo funzionale di un Team di 10 persone addette alla progettazione elettrica. – Progettazione Elettrica degli impianti attraverso il software Eplan P8 – Contatto diretto con i vari clienti ed eventuali risoluzione problematiche post-vendita. Il profilo ricercato dovrà possedere: – Laurea in Ingegneria Elettrica, dell’Automazione o cultura equivalente. – Almeno 6/7 anni di esperienza in ambito progettazione elettrica con ruolo di responsabilità e gestione risorse – Ottima conoscenza software Eplan P8 – Ottime capacità organizzative e gestionali – Ottima conoscenza della Lingua inglese – Si richiede disponibilità a trasferte in percentuale ridotta – Doti relazionali, comunicative, determinazione, attitudine e problem solving completano il profilo ricercato. Luogo di lavoro: Provincia di Grosseto

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell’ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all’eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l’esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione; Iscrizione all’albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione; Buoni doti di comunicazione; Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo); Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. Luogo di lavoro Massa Marittima.

FRONT OFFICE RECEPTION – Azienda operante nel settore Turismo – Alberghi ricerca addetto/a al Front office con ottimo inglese. La risorsa verrà inserita all’interno del Team del Ricevimento e riportando alla Proprietà, dovrà occuparsi di accoglienza ospiti, check in/check out, operazioni di front e back office legate al soggiorno del cliente in hotel. Il/la candidato/a ideale è in possesso del diploma di scuola superiore, conosce in maniera ottima la lingua Inglese e possibilmente anche una seconda lingua. Ha maturato esperienza in strutture alberghiere, nelle quali ha gestito il cliente dalla prenotazione della camera più adeguata alle propria necessità, alle informazione turistiche e alla risoluzione di problematiche o inconvenienti durante il soggiorno. Si richiede buona dimestichezza con i sistemi informatici odierni, fatturazione elettronica e social media. Requisiti indispensabili sono l’ottima conoscenza della lingua Inglese (advanced) e almeno 1 seconda lingua come Francese, Spagnolo, Russo. Flessibilità di orario, predisposizione al lavoro per obiettivi, gestione dello stress e flessibilità oraria, sono le competenze che completano il profilo ideale. Automuniti.

INGEGNERE ELETTROTECNICO – Per azienda settore elettrico e termoidraulico selezioniamo Ingegnere Elettrotecnico per mansioni di stesura elaborati tecnici, disegni tecnici, configurazione e programmazione di sistemi di telecontrollo ed automazione industriale. La risorsa ideale è in possesso della Laurea in Elettrotecnica o Informatica indirizzo automazione. Si richiede la conoscenza di programma informatico autocad e la conoscenza nell’ambito della diagnostica di quadri di automazione. Completano il profilo caratteristiche quali la flessibilità e disponibilità brevi trasferte sul territorio Italiano.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. E’ possibile candidarsi direttamente online sul sito https://careers.alispa.it/jobs.php.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Il candidato selezionato, rispondendo gerarchicamente al Responabile Amministrativo, gestirà in completa autonomia le seguenti attività: Controllo delle fatture commerciali e gestione fornitori; Gestione fatture di vendita; Gestione del registro presenze e della parte documentale del personale dal punto di vista amministrativo; Ausilio nell’attività aziendale amministrativa e di segreteria. Requisiti richiesti: Laurea triennale in discipline economiche; Buona conoscenza della contabilità applicata alle farmacie e al magazzino

Buona conoscenza dei più moderni software per la gestione della contabilità di magazzino e per la rilevazione delle presenze; Buona conoscenza della normativa di settore; Ottima conoscenza del pacchetto MS Office; Precisione, scrupolosità e capacità analitiche completano il profilo

Desideriamo entrare in contatto con candidati dotati di spirito di iniziativa e problem solving, fortemente motivati a crescere professionalmente nell’ufficio amministrativo di un’azienda leader nel suo settore. E’ previsto un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato ai sensi del Dlgs. 368/2001 ss.mm.ii. con orario di lavoro full time 40 ore settimanali ed un livello di inquadramento 5° del CCNL Assofarm. Le candidature dovranno pervenire entro giovedì 17 settembre 2020

IMPIEGATO ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO E ALLA SEGRETERIA. Il candidato si occuperà della gestione delle attività logistiche di magazzino, trasporto, gestione sub-contratti e controllare gli aspetti logistici delle altre società del gruppo. Gestirà i processi di ottimizzazione della logistica e collaborerà con la direzione generale e le funzioni amministrative per una efficiente gestione degli stock. Coordinerà tutte le tematiche di gestione del magazzino. Requisiti: precedente esperienza di 2/3 anni maturata in funzioni logistiche gestionali. Buona conoscenza dei principali strumenti Office. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con pausa pranzo. Luogo di lavoro zona Grosseto. Primo contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato ad una assunzione a tempo determinato. CCNL di categoria.

ADDETTO ALLA PIATTAFORMA E CARICAMENTO IMPIANTO RIFIUTI – L’operatore movimenta il materiale con muletto, caricatore ed escavatore per il caricamento dell’impianto di smaltimento rifiuti. L’operatrice esegue anche operazioni di pulizia dei macchinari fermi e dei locali ed aree dello stabilimento. L’operatore ruoterà settimanalmente tra la mansione di caricatore impianto e addetto piattaforma. Richiesto patentino muletto, caricatore/escavatore/gru mobile. Orario indicativo dei turni: dalle 5:00 alle 11:30, dalle 11:30 alle 18:00, dalle 17:30 alle 24:00 per un totale di 40h settimanali dal Lunedì al Sabato. Inserimento a tempo determinato per sostituzioni di vario tipo.

BUYER. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo indeterminato. Principali mansioni: Gestire le attività di acquisto ed approvvigionamento di materiali, impianti e servizi. In fase di preventivazione, fornire supporto per la definizione dei costi dei materiali da approvvigionare

Redigere, inviare e far approvare dalla direzione gli ordini di acquisto e stipulare i contratti di acquisto con i fornitori e subappaltatori, monitorare gli aspetti di fornitura

Soddisfare le richieste di materiali, ricevendo le richieste di acquisto interne dai Responsabili di produzione con la supervisione di Responsabili Tecnici; Conseguire in collaborazione con i Project Manager e la Direzione Tecnica i budget di acquisto per commessa; Eseguire le ricerche di mercato per scegliere il fornitore ottimale rispetto alle esigenze dell’azienda; Consultare la Direzione per le richieste di acquisto per materiali di importo consistente o legati a particolari esigenze; Negoziare e paragonare le offerte ricevute; Effettuare audit annuali a fornitori critici (in Italia); Predisporre l’ordine di acquisto nella versione definitiva, verificandolo prima dell’approvazione finale (eseguita da parte del Responsabile stesso o da parte della Direzione); Gestire la valutazione dei fornitori per il sistema di qualità aziendale; Sollecitare i fornitori e monitorare gli ordini di acquisto; Sviluppare ed implementare procedure e strategie di procurement; Mantenere aggiornate le informazioni relative ai fornitori su supporto informativo, compresi listini e cataloghi; Predisporre i contratti di fornitura o contratti di sub-appalto per l’affidamento delle prestazioni di terzi (acquisto di servizi). Requisiti minimi: Minima conoscenza degli impianti elettrici e meccanici; Ottime doti relazionali, predisposizione al lavoro in team, ottime capacità organizzative e di problem solving; Ottime doti di leadership e di negoziazione, adattabilità e precisione in situazioni sotto stress; Esperienza lavorativa minima 5 anni; Patente B; Conoscenza sistemi ERP aziendali (gestionale e-solver); Conoscenza dei prodotti e dei servizi acquistati e offerti dall’azienda; Padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office ed in particolare ottima conoscenza di Excel; Dinamicità, forte propensione al lavoro di gruppo e flessibilità. Lingua Inglese (scritto parlato), Lingua Francese (scritto parlato).

MACELLAIO – La figura ricercata si occupa della macellazione, si dedica alla disossatura e alla preparazione di tagli primari e secondari di carne destinati alla vendita o a successive trasformazioni industriali, effettua le lavorazioni di macinatura della carne necessarie per il confezionamento dei prodotti, si occupa di pesare e confezionare la carne, lavora su impianti per la trasformazione delle carni ad elevata meccanizzazione e automazione. Si valutano anche figure junior per inserimento con contratto di apprendistato o stage. Orario full time dal Lunedì al Sabato, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia. Primo periodo di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

ESCAVATORISTA ADDETTO MEZZI D’OPERA MOVIMENTO TERRA BOBCAT MINIPALA CINGOLATA GOMMATA. Preferibile il possesso della Patente di Guida C. L’autista si occuperà di opere di scavo quali canalizzazioni su sede stradale, scavo e getto fondazioni per posa pali e piccole opere in muratura. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Primo contratto di lavoro a tempo determinato di due mesi più proroghe successive. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto.

ASSISTENTE ALLA POLTRONA – La risorsa avrà il compito di preparare la postazione di lavoro, si occuperà della sterilizzazione degli strumenti ed assisterà i dottori presenti in clinica, si occuperà, inoltre, di ordinare il materiale necessario e di gestire la documentazione dei pazienti.

MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA LOGISTICA addetto al ricevimento della merce e smistamento prodotti, scarico della merce in ingresso e verifica dei documenti di trasporto, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti, sistemazione del prodotto all’interno del deposito mediante l’utilizzo di carrelli elevatori, preparazione e carico della merce in partenza seguendo le liste di carico fornite dalla logistica e dal post-vendita, realizzazione di inventari fisici di tutta la merce contenuta nei depositi, altre attività di supporto all’area logistica/post vendita. Completano il profilo doti organizzative, flessibilità, la capacità di utilizzare gli strumenti informatici. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato. Primo contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Luogo di lavoro Arcidosso (Gr).

OPERAIA IN PRODUZIONE addetta al montaggio, all’assemblaggio, alla etichettatura, al confezionamento, all’inscatolamento, alla scaffalatura. Portata per il lavoro manuale, dotata di precisione e attenzione. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro Arcidosso (Gr). Primo contratto dal 24 agosto al 05 settembre. Richiesta disponibilità immediata. Possibilità di proroga da settembe al 31/12/2020. CCNL di categoria.

OPERAIO SANIFICATORE per la provincia di GROSSETO – Nello specifico la persona individuata, farà interventi di sanificazione nel rispetto di un itinerario programmato dall’azienda, presso aziende clienti quali uffici postali, banche, uffici aziendali ed altri clienti privati mediante appositi strumenti di lavoro (Bombole disinfestanti, scalette, dpi ecc). Si richiede imprescindibilmente la disponibilità ad utilizzare il proprio per recarsi sui luoghi di lavoro, serietà e preferibilmente esperienze nell’ambito dei servizi di igiene e pulizie, giardinaggio, edilizia. E’ previsto rimborso chilometrico. ZONA DI LAVORO: Provicia di Grosseto. ORARIO DI LAVORO: Full Time dal Lunedì al Venerdì. CCNL Applicato. Metalmeccanica

DUE ELETTRICISTI CIVILI e DUE CABLATORI MECCANICI. I due elettricisti dovranno realizzare degli impianti elettrici civili. Si richiede una attitudine al lavoro manuale e all’utilizzo degli strumenti utensili in genere. I due cablatori dovranno montare, assemblare e cablare delle strutture metalliche e delle tubazioni. Si richiede una attitudine al montaggio meccanico. Orario di lavoro tempo pieno. Sede di lavoro Grosseto. Contratto a tempo determinato dal 01/09/2020 al 31/10/2020. Si richiede la disponibilità dal 01/09/2020.

CAMIONISTA CON PATENTE DI GUIDA C + CQC per fare la linea da Castel del Piano (Gr) all’Umbria. Trasportatore capace di guidare una autobotte. Orario di lavoro tempo pieno. Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato di 3 mesi. Possibile proroghe a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato. CCNL di categoria.

ADDETTO ALLA CABINA DI CERNITA RIFIUTI – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito selezione e smaltimento rifiuti figure di Operatore Addetto Alla Cabina di Cernita. L’impianto effettua la selezione degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata multi-materiale dei rifiuti. L’operatore toglie e scarta materiale estraneo da nastri di trasporto. Il materiale sui nastri riviene da rifiuto differenziato ‘multimateriale’. L’operatore esegue anche operazioni di pulizia dei macchinari fermi e dei locali ed aree dello stabilimento. L’operatore esegue anche operazioni di cernita a terra su alluminio, Tetrapak o latta metallica. Il lavoro si svolge in turni di 6 ore per 6 giorni a settimana, per un tempo parziale di 36 ore a settimana. Gli orari dei turni sono, salvo eccezioni: dalle 5:00 alle 11:00 – dalle 11:30 alle 17:30 – dalle 18:00 alle 24:00. Esigenza a tempo determinato di 6 mesi, valutabile anche un inserimento futuro. Luogo di lavoro Grosseto.

VENDITORE D’AUTO. Principali compiti e responsabilità: Gestione della clientela; Vendita del nuovo e dell’usato. Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione preferibilmente nel settore automotive; Disponibilità nel fine settimana; Inclinazione commerciale e orientamento al risultato. Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro: Tempo pieno. Luogo di lavoro: Grosseto. CCNL di categoria. Inquadramento valutato sulla base del profilo.

CARRELLISTA E ADDETTO ALLA CABINA DI CERNITA RIFIUTI – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito selezione e smaltimento rifiuti un Operaore Carrellista ed Addetto alla cabina di cernita degli stessi. L’operatore esegue all’interno dello stabilimento movimentazioni con carrelli elevatori frontali e con una piccola pala tipo ‘Bobcat’. L’operatore esegue anche controlli e rabbocchi di liquidi sui muletti, l’alimentazione e la gestione di una pressa per balle di plastica, alluminio o Tetrapak. L’operatore esegue anche operazioni di pulizia dei macchinari fermi e dei locali ed aree dello stabilimento, pulizia del vaglio a dischi a fine turno. È richiesta l’abilitazione all’uso di carrelli elevatori. L’abilitazione all’uso di caricatori gommati e/o escavatori con funzione di sollevatori non è necessaria, ma è gradita se presente. L’operatore può essere adibito anche alla mansione di addetto alla cabina di cernita dei rifiuti: l’operatore toglie e scarta materiale estraneo da nastri di trasporto. Il materiale sui nastri riviene da rifiuto differenziato ‘multimateriale’. L’operatore esegue anche operazioni di pulizia dei macchinari fermi e dei locali ed aree dello stabilimento, operazioni di cernita a terra su alluminio, Tetrapak o latta metallica. Il lavoro si svolge in turni di 6 ore per 6 giorni a settimana, per un tempo parziale di 36 ore a settimana. Gli orari dei turni sono, salvo eccezioni: dalle 5:00 alle 11:00 – dalle 11:30 alle 17:30 – dalle 18:00 alle 24:00. Luogo di lavoro Grosseto. Primo contratto a tempo determinato di 6 mesi per valutare un inserimento in azienda.

INGEGNERE PROGRAMMATORE INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Ingegnere Informatico/Laureato in Informatica per ricoprire il ruolo di Programmatore. La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti. Si richiede titolo di laurea inerente al ruolo. Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time Lun-Sab, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

IDRAULICO TERMOIDRAULICO oppure ELETTRICISTA con pluriennale esperienza nel ruolo nel settore industriale non in quello civile, nella conduzione di centrali termiche di elevata potenza, di impianti di condizionamento dell’aria, caldaie, pompe di calore di grandi superfici. Orario di lavoro tempo pieno. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo indeterminato.

ADDETTO ALLA SPAZZOLATURA DEL FORMAGGIO CASARO. L’azienda valuta anche personale che ha maturato una pluriennale esperienza di lavoro come operaio in produzione in un ambiente industriale, esperienza che ha fatto acquisire al lavoratore l’attitudine ai tempi e metodi del lavoro industriale. Orario di lavoro 40 ore tempo pieno su turni su sei giorni di lavoro e uno di riposo. Luogo di lavoro Arcidosso (Gr).

INFERMIERE CON ISCRIZIONE all’ORDINE delle PROFESSIONI INFERMIERISTICHE. Contratto di lavoro a tempo determinato di due mesi. Possibilità di proroga. Orario di lavoro 35 ore settimanali su turni. Luogo di lavoro zona Argentario (Gr). CCNL di categoria.

APPRENDISTA FALEGNAME. Il candidato ideale è un giovane di 20/25 anche alla prima esperienza di lavoro ma dotato e portato per il lavoro manuale e con predisposizione all’apprendimento che voglia imparare il mestiere del falegname. Preferibile per le nozioni acquisite durante il percorso formativo il possesso del diploma presso una scuola tecnica professionale. Al termine del periodo di apprendistato ci sono ottime prospettive di rimanere in azienda, perchè no, fino alla pensione. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Grosseto.

DIRETTORE DI STABILIMENTO. La risorsa in concerto con il management della capo gruppo, sarà responsabile della gestione a 360° di tutte le operations di stabilimento supervisionando il processo di approvvigionamento, supply chain, pianificazione, produzione e confezionamento di un sito produttivo strategico ed importante in cui oggi operano circa 10 unità. In coordinamento con gli enti esterni, supervisionerà la sicurezza, la salute e l’ambiente, e gestirà tutto il plant in termini di personale e stabilità organizzativa. Il candidato ideale ha doti di leadership e change management, solidità caratteriale ed esperienza manageriale. E’ persona attenta, opera con rigore e presidio, ma è aperto al dialogo con la forza lavoro e propone attivamente soluzioni perseguendo il costante miglioramento dei suoi collaboratori e di tutta l’unità produttiva. CCNL di categoria. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Orbetello (Gr).

ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza – La figura dovrà occuparsi di realizzazione, manutenzione ed adeguamento di Impianti Elettrici Industriali (ospedali, capannoni, lavanderie, supermercati, musei, centri commerciali, strutture portuali, impianti sportivi); Impianti Fotovoltaici; Cabine Elettriche MT/BT; Impianti Speciali ( trasferimento dati, telefonia, TV/SAT, etc.); Impianti di Sicurezza e Controllo ( rivelazione fumi, antintrusione, T.V.C.C., etc. ). Si richiede esperienza nel ruolo e possesso di attestato sicurezza sul lavoro 16h da allegare alla candidatura. Esigenza a tempo determinato fino a fine anno 2020. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

ELETTRICISTA ANTENNISTA – La risorsa ricercata si occuperà dell’installazione, cablaggio, ricerca guasti e manutenzione di apparecchiature wireless e di antenne. Dovrà, inoltre, operare in autonomia presso i clienti occupandosi di installazione e manutenzione di impianti elettrici, creazioni di postazioni di reti informatiche ed elettriche. Il candidato ideale ha già avuto esperienza in analoga mansione, è in grado di lavorare in quota, è disponibile ad effettuare il servizio di reperibilità su turni la domenica e nei giorni festivi. Completano il profilo il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico, ottima manualità, buona padronanza del PC e predisposizione ai rapporti con i clienti. Qualora il candidato non avesse maturato specifica esperienza nel ruolo ricercato si richiede una formazione in ambito elettrico e forte motivazione alla mansione. Sede di lavoro: Grosseto e provincia. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di assunzione.

GEOMETRA con età inferiore a 29 anni per assunzione come apprendista che si occupera’ della parte progettuale e amministrativa in ufficio, della contabilita’ di cantiere, della gestione dei lavori in cantiere. Il candidato ideale e’ un neo diplomato geometra con nessuna esperienza di lavoro che voglia imparare il mestiere. Luogo di lavoro Grosseto. CCNL di categoria. Orario di lavoro 40 ore dal lunedÌ al venerdÌ. Contratto a tempo determinato iniziale di 1/3 mesi.

LAUREATO IN MATERIE ECONOMICHE O IN INGEGNERIA GESTIONALE. Si offre stage di 12 mesi finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Lo stagista si occuperà di intraprendere un percordo formativo nell’ufficio tempi e metodi. Orario dello stage 35 ore settimanali. Indennità dello dello stage 500/800 € al mese. Luogo di lavoro Castel del Piano (Gr). Richiesta la possibilità di un domicilio in zona o di raggiungere in modo autonomo il luogo di lavoro.

ELETTRICISTA con esperienza a livello industriale oppure tre giovani under 30 anni per contratti di apprendistato come elettricisti/meccanici tubisti/saldatori. Luogo di lavoro Monte Argentario (Gr). Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

PERITO Elettrico/Elettrotecnico/Elettronico oppure INGEGNERE Elettrico/Elettrotecnico/Elettronico oppure Ingegnere Informatico per attività di progettazione in un ufficio tecnico. Luogo di lavoro Monte Argentario (Gr). Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

INFERMIERE – Per nostro cliente, un Laboratorio di Analisi, siamo alla ricerca di un Infermiere Professionale con esperienza nel campo dei prelievi. La figura ricercata si occuperà di effettuare i prelievi sia presso il laboratorio sia presso il domicilio dei pazienti. L’inquadramento previsto è quello del CCNL Laboratorio di Analisi livello D. Luogo di lavoro Follonica.

FARMACISTA – ALI Filiale di Grosseto cerca un/a Farmacista per azienda cliente a Follonica. Orario di lavoro iniziale tempo pieno, 40h settimanali su turni. Primo contratto a tempo determinato di prova, stagionale, anche con prospettive future di inserimento. CCNL di Categoria.

TORNITORE PROGRAMMATORE CNC con solida esperienza nel ruolo che sappia occuparsi in completa autonomia della conduzione del macchinario, in particolare di tornio a due assi, dell’attrezzaggio, del controllo qualità tramite gli strumenti di misurazione e della programmazione Fanuc a bordo macchina (completa autonomia nella creazione del programma direttamente a bordo macchina partendo dal disegno meccanico; ottima capacità di programmazione di macchinari a controllo numerico con linguaggio Fanuc; ottima capacità di utilizzo degli strumenti di misura calibro, micrometro, altimetro, comparatore). Valutabili anche profili neodiplomati con scuola tecnica e predisposizione a lavoro manuale in officina meccanica. Orario di lavoro 40 ore dal Lunedì al Venerdì. Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

IMPIEGATO TECNICO con esperienza in ambito elettrico o idraulico. La figura ricercata si occuperà dell’elaborazione dei preventivi per le realizzazioni degli impianti elettrici o idraulici commissionate all’azienda e, in stretta collaborazione con il reparto ingegneria, della progettazione degli impianti in oggetto. Richiesto Diploma di Perito o Laurea in ambito elettrico/elettrotecnico, tassativamente esperienza nel ruolo, disponibilità full time ed a sostenere un periodo a tempo determinato di prova finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto, luogo di lavoro Grosseto.