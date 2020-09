Abilitazione all’uso del muletto: tornano i corsi di qualifica di Cna. Ecco quando e come partecipare

GROSSETO – Con il mese di settembre riprendono anche i corsi di qualifica organizzati da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Sono in programma, infatti, i corsi di abilitazione all’uso della piattaforma mobile elevabile e del carrello con elevatore frontale, il cosiddetto “muletto”, necessari per poter guidare i mezzi.

Il primo corso è in programma venerdì 11 settembre, dalle 14.30 alle 18.30 nella sede di Cna in via Birmania 96 a Grosseto per la parte teorica, mentre la prova pratica si terrà martedì 15 settembre, dalle 8.30 alle 14.30 nella sede dell’azienda Nuova Gregori Rettifiche di Grosseto. Questa seconda prova vale anche come aggiornamento quinquennale dell’abilitazione.

I due appuntamenti per l’abilitazione all’uso del muletto sono in programma mercoledì 14 ottobre, con la lezione teorica che si terrà dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nella sede grossetana di Cna e giovedì 15 ottobre dalle 8.30 alle 14.30 con la prova pratica all’azienda Nuova Gregori Rettifiche. Anche in questo caso la sola prova pratica vale come aggiornamento quinquennale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Cna Servizi chiamando il numero 0564 452909 o inviando una email a a.piccioni@cna-gr.it.