Violenza su una minorenne: l’uomo conosceva la ragazzina

ORBETELLO – Palpeggiata da un uomo che ha il triplo dei suoi anni. Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata violentata da un uomo di 46.

I fatti risalgono a venerdì scorso, in un campeggio nel comune di Orbetello, dove la ragazzina, proveniente dal Piemonte, è in vacanza con la madre.

L’uomo, straniero, conosciuto da madre e figlia, avrebbe palpeggiato la ragazza, che però sarebbe riuscita a fuggire e raccontare tutto alla mamma che ha allertato i carabinieri.

La minorenne è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale dove è stato attivato il percorso del Codice rosa.

Dai primi accertamenti non ci sono segni evidenti di violenza, e non ci sarebbe stata, fortunatamente, penetrazione, ma si è ancora in attesa dei risultati dei tamponi. Si tratta comunque di un fatto gravissimo, che incarna la fattispecie della violenza sessuale. Al momento non è stata sporta denuncia.