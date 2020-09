Sei maremmano se dici: «Mamma ho paura… Sie, della gatta gnuda!»

GROSSETO – Da piccino quanto ho nafantato con la fantasia per capire cone poteva essere la “gatta gnuda” di cui mamma o nonna mi smontavano ogni volta che dicevo di avere paura…

Non c’è stato verso capi” come potesse essere! Anzi, se qualcuno in vita sua l’avesse vista e raccontasse come è fatta, mi.leverebbe una bella curiosità.