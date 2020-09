Mazzali primo alla Regata Nazionale Contender, Bonezzi battuto di due punti

FOLLONICA – Due giorni di regate nelle acque del golfo di Follonica dove si è appena svolta la Regata Nazionale Contender organizzata dal Gruppo Vela della LNI Follonica. La competizione, caratterizzata da condizioni ottime meteorologiche, con un costante maestrale di media intensità e sole, ha visto prevalere Roberto Mazzali dopo due quarti posti, due primi, un secondo e un sesto (scartato). A soli due punti si è classificato secondo Luca Bonezzi, mentre Fabrizio Onofri ha chiuso il podio in terza posizione.

Ancora una volta Follonica si rivela essere un’eccellente meta velistica, sia per quanto riguarda le condizioni ambientali sia per l’esperienza dei volontari, divenuta ormai una certezza, nell’organizzare manifestazioni di grande spessore e prestigio, come il Campionato Italiano Classi Olimpiche che si terrà sempre nella città maremmana fra il 17 e il 20 settembre (foto dalla pagina Facebook del team follonichese).