L’Atletico Grosseto scalda i muscoli, ecco la rosa guidata da mister De Blasi

GROSSETO – L’Atletico Grosseto compie 2 anni. Lo ricorda con orgoglio il riconfermato, scalpitante tecnico Paolo De Blasi pronto ad affrontare una nuova avventura in Terza categoria. “L’anno scorso è stato il nostro anno zero, che ci ha visto reclutare una rosa in maniera quasi disordinata – ricorda il tecnico – dove eravamo palesemente orfani in attacco. Nonostante questo la squadra ha sempre giocato a pallone tenendo testa a tutti gli avversari fino alla sospensione del torneo, ogni partita è stata rappresentata con intensità e tenuta atletica. Ringrazio profondamente tutti quei ragazzi sempre impegnati a dare il meglio. Memori dell’esperienza la costruzione della nuova squadra è stata particolarmente mirata scremando la rosa e indirizzandola verso quei ruoli che ci mancavano”.

De Blasi trattiene a fatica la voglia di vedere la sua nuova creatura iniziare il cammino, che si augura possa essere “ricco di soddisfazioni per tutti noi dopo tantissimo lavoro e profondi sacrifici”. Sono approdati sul nuovo e verdissimo campo del Casotto – “lo abbiamo curato ogni giorno” ricorda De Blasi – i centrocampisti Francesco Marra, il difensore Gabriele Urru (Alberese), il difensore Niccolò Franci (Marina). La punta Stefan Caruso ha voluto ritornare sotto le ali di De Blasi dopo la parentesi al Rispescia sposando in pieno progetto e aspirazioni. Il reparto avanzato si è arricchito dello spessore di Nicola Spuma con la presenza di Merkoqi Frenci (prestito dal Montiano) e Ahmed Elzanaty. In attesa del ritorno di Marzocchi e Bindi, il tecnico conclude: “A questo punto la rosa è completa. Sono molto soddisfatto delle new entry, lo spogliatoio è giovane e ricco di esperienza. Sono stato subito chiaro, gioca chi merita, chi ascolta e recepisce i miei insegnamenti. Soffia un bel vento di ottimismo”.

Le conferme si chiamano Gianmarco Tarantino e Nicola Capasso (portieri), Caruso Salvatore, Mirco Artuso, Ilie Costantin, Giacomo Mallarini, Davide Fazzi (difensori), Simone Schiavo, Domenico Chiodi, Drame Bubacar, Francesco Perosi, Carmine Cristinzio (centrocampisti) e Tommaso De Witt (attaccante). Il presidente del sodalizio è Pasquale Forino, i soci Caso Fortunato, Claudio Lenzini, Bernardo Pace (con compiti tecnici) e Paolo De Blasi. Prima uscita stagionale mercoledì 9 settembre in casa con il Campagnatico. Si replica due giorni dopo in casa del Rispescia.