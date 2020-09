L’almanacco del Giunco: il 6 settembre Colombo salpa per attraversare l’Atlantico e muore Pavarotti

GROSSETO – Domenica 6 settembre, san Bertrando de Garrigues, il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.39. Accadeva oggi:

3761 a.C. – Primo giorno del calendario ebraico.

3114 a.C. – Primo giorno del calendario maya.

394 – Battaglia del Frigido: L’imperatore romano Teodosio I (cristiano) sconfigge e uccide l’usurpatore Flavio Eugenio, il suo generale franco Arbogaste e le relative forze pagane.

1191 – Ad Arsuf (Palestina) le forze cristiane di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono quelle islamiche di Saladino.

1492 – Cristoforo Colombo salpa da La Gomera (Canarie), ultimo porto prima di attraversare per la prima volta l’Oceano Atlantico.

1522 – La Vittoria, una delle navi sopravvissute della spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna a Sanlúcar de Barrameda, in Spagna, diventando la prima nave ad aver circumnavigato il globo.

1628 – I Puritani si insediano a Salem che in seguito diverrà parte della Colonia di Massachusetts Bay.

1634 – Guerra dei Trent’anni: Prima battaglia di Nördlingen.

1791 – A Fano scoppia una rivolta popolare a causa dell’aumento del prezzo della farina e del calo del peso del pane.

1847 – Henry David Thoreau lascia Walden Pond e si trasferisce, assieme a Ralph Waldo Emerson e alla sua famiglia, a Concord (Massachusetts).

1861 – Guerra di secessione americana: Le forze comandate dal Generale dell’Unione Ulysses S. Grant catturano senza combattere Paducah (Kentucky), dando così all’Unione il controllo della foce del fiume Tennessee.

1863 – Guerra di secessione americana: I confederati evacuano le isole di Battery Wagner e di Morris, nella Carolina del Sud.

1870 – Al largo di Capo Finisterre affonda la nave da guerra della Royal Navy Hms Captain.

1901 – L’anarchico americano Leon Czolgosz spara e ferisce mortalmente il presidente statunitense William McKinley, all’esposizione panamericana di Buffalo.

1915 – Il primo prototipo di carro armato viene testato dall’Esercito britannico per la prima volta.

1936 – Muore Benjamin, l’ultimo esemplare di tigre della Tasmania.

1937 – Guerra civile spagnola: Inizia la battaglia di El Mazuco.

1939 – Seconda guerra mondiale: Il Sudafrica dichiara guerra alla Germania.

1941 – Olocausto: l’obbligo di indossare la stella di David con soprascritta la parola “Jude” (“giudeo”), viene esteso a tutti gli ebrei sopra l’età di sei anni, nelle aree occupate dalla Germania nazista.

1943 – Manifesto di Harvard: Winston Churchill spiega all’Universita di Harvard i piani di Gran Bretagna e Stati Uniti per la dominazione dei popoli per via linguistica.

1948 – Giuliana diventa regina dei Paesi Bassi.

1949 – Le autorità militari alleate restituiscono il controllo dei beni della Germania nazista alla Germania.

1955 – Pogrom d’Istanbul: saccheggio premeditato e tollerato dalle autorità diretto a colpire la minoranza greca (forte allora di 100 mila elementi), ma anche Ebrei ed Armeni che vivevano in città. Tra 13 e 16 greci morirono durante o dopo il pogrom a causa delle bastonate e degli incendi appiccati.

1965 – Guerra indo-pakistana del 1965: L’India attacca il Pakistan e annuncia che le sue forze cattureranno Lahore nel giro di un’ora.

1966 – A Città del Capo, il principale fautore dell’Apartheid, il Primo ministro Hendrik Verwoerd, viene accoltellato durante una seduta parlamentare.

1968 – Lo Swaziland diventa indipendente.

1972 – Massacro di Monaco: alcuni atleti e allenatori Israeliani vengono uccisi quando la polizia tedesca assale i membri di settembre nero, in un fallito tentativo di liberare gli ostaggi.

1976 – Guerra Fredda: Il tenente dell’aeronautica militare sovietica, Viktor Belenko atterra con un caccia MiG-25 a Hakodate, sull’isola di Hokkaidō in Giappone e chiede asilo politico agli Stati Uniti.

1978 – Papa Giovanni Paolo I tiene la sua prima udienza generale sull’umiltà.

1983 – L’Unione Sovietica ammette l’abbattimento del volo Korean Air volo Kal 007, dichiarando che i piloti non sapevano si trattasse di un volo civile, quando questo violò lo spazio aereo sovietico.

1986 – Ad Istanbul, due terroristi arabi dell’organizzazione di Abu Nidal, uccidono 22 persone e ne feriscono sei, all’interno della sinagoga Neve Shalom, durante le funzioni per lo Shabbath.

1991

– Il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924;

– L’Unione Sovietica riconosce l’indipendenza dei Paesi Baltici.

2000 – A New York, inizia il Summit del millennio delle Nazioni Unite, con più di 180 leader mondiali presenti.

2007 – Muore a Modena all’età di 71 anni Luciano Pavarotti.

Fonte: il.wikipwdia.org