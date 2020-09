Agricoltura e agroindustria: partono i corsi di formazione

GROSSETO – Lavorare in agricoltura e nell’agroindustria oggi: al via i corsi di formazione per personale specializzato nelle nuove tecnologie.

Per saperne di più l’Istituto tecnico superiore-Eccelenza agroalimentare toscana organizza due open day on line

Il 6 e il 9 settembre, dalle 17 alle 18 sulla piattaforma telematica dell’Istituto. Iscrizioni aperte su https://fondazione-eat.it/

Innovazione, tecnologie all’avanguardia, sostenibilità e professionisti specializzati in agricoltura, produzioni agroindustriali e agroalimentare. Sono le parole d’ordine per chi vuole entrare da protagonista in questa nuova branca del settore primario, chiamata “agricoltura 4.0”. Ma occorrono formazione ed esperienza pratica per spalancare da subito le porte del mondo del lavoro. La risposta per i giovani diplomati interessati a questo percorso arriva dall’Istituto tecnico superiore-Eccellenza agroalimentare toscana (its-Eat), con sede a Grosseto ma che organizza corsi in tutte le sedi regionali. E che proprio a questo tema ha dedicato il corso “Farmer 4.0”, che si svolgerà nel capoluogo maremmano a partire da ottobre, affiancato da “Enofood.com”, per esperti nel marketing dei prodotti made in Italy, in partenza a Firenze. Per entrambi i corsi le iscrizioni scadono il 10 ottobre.

Per fa conoscere al meglio la propria offerta formativa, rivolta a chi ha già conseguito un diploma di scuola media superiore, l’Istituto organizza due di open day on line, il 9 e il 16 settembre, dalle 17 alle 18, in occasione dei quali docenti dell’Istituto esperti nel settore, illustreranno i percorsi in partenza nelle prossime settimane.

Intervengono Nicola Colonna, esperto in Scienze agrarie, ricercatore dell’Enea e membro del comitato scientifico dell’Its, che illustrerà le sfide formative della rivoluzione digitale nel settore agroalimentare e le opportunità offerte dal nuovo corso Farmer 4.0, e Paolo Vozzi, docente universitario, esperto di marketing e comunicazione, che introduce ai temi dell’export e del marketing nelle produzioni agroalimentari.

Partecipa il Conte Max, che ha prestato la propria immagine per la campagna di comunicazione di Its-Eat.

Per informazioni e per le iscrizioni, collegarsi al link https://www.fondazione-eat.it/iscrizione-openday.html o visitare il sito http://fondazione-eat.it/. Per ulteriori informazioni, scrivere una mail a info@fondazione-eat.it, oppure telefonare ai numeri 0564 1791224 e 333 1328663, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 15-18. La sede di Its Eat è in via Giordania, 227/229 a Grosseto.