PIOMBINO – A seguito delle analisi di controllo eseguite da Arpat è stato revocato il divieto di balneazione per il tratto di costa di Carbonifera, dalla foce del fosso per circa 400 metri in direzione Follonica: i livelli di escherichia coli sono tornati inferiori al limite stabilito per legge.

