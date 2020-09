Mattanini brilla a Riva del Garda, buon piazzamento alla Coppa del Presidente

FOLLONICA – Grande risultato per Giulio Mattanini alla Coppa del Presidente, regata Optimist tenutasi fra il 1 e il 3 settembre a Riva del Garda. Il giovane atleta follonichese classe 2009 ha conquistato infatti il settimo posto finale in una competizione che contava ben settantasette suoi coetanei. Nelle nove prove svolte nei tre giorni di regata il costante allenamento e i sacrifici fatti nei mesi passati hanno dunque dato i loro frutti, per la soddisfazione del coach Lorenzo Leoni.

Il primo giorno Mattanini chiude 11° in classifica generale dopo un 16°, un 13° e un 12°, comunque un buon risultato vista la concorrenza. È tuttavia la seconda giornata di prove che lo vede assoluto protagonista, quando con condizioni di vento favorevoli strappa un 6° e ben due primi posti con distacco che lo catapultano nella parte altissima della classifica provvisoriamente come 5° e in seria lotta per il 3° posto finale. Il terzo giorno, purtroppo, il vento molto forte ha fatto soffrire al follonichese la sfida fisica con gli altri atleti in lizza per il podio e con un 23° (scartato), un 15° e un 20° il podio si è allontana definitivamente, lasciando tuttavia una splendida prestazione e un risultato finale assolutamente positivo e che lascia ben sperare per il futuro del giovanissimo Mattanini.