Le Sardine criticano il sindaco: «Eletto con i voti del centrosinistra fa la foto con la Lega»

PITIGLIANO – Ha creato disappunto la foto del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, con i rappresentanti e candidati della Lega alle prossime elezioni regionali, Andrea Ulmi e Diego Cinelli, e l’onorevole Mario Lolini. Specie in questo periodo di campagna elettorale.

A criticare il sindaco sono state le Sardine, che scrivono: «Un sindaco, quello di Pitigliano, anche se eletto in una lista civica ma espressione del mondo progressista e in maggioranza del centrosinistra, non può permettere che si utilizzi un incontro istituzionale per la propaganda politica (il sindaco di Magliano aveva la fascia tricolore che spetta alla figura istituzionale quando rappresenta il proprio Comune e non una forza politica). O si è consapevoli di quanto accaduto e quindi complici oppure occorre una presa di posizione ufficiale di condanna».