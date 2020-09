L’almanacco del Giunco: il 5 settembre nasce Freddie Mercury e inizia il governo Conte

GROSSETO – Sabato 5 settembre, santa Teresa di Calcutta vergine, il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.41. Accadeva oggi:

1395 – Gian Galeazzo Visconti è investito della carica di duca dall’imperatore Venceslao. Nasce il Ducato di Milano, stato che esisterà fino al 1797.

1661 – Luigi XIV, nel giorno del suo 23esimo compleanno, fa arrestare il sovrintendente alle finanza Nicolas Fouquet da D’Artagnan.

1666 – Finisce il Grande incendio di Londra: a Londra un grosso incendio era divampato per tre giorni, bruciando 10mila edifici, tra cui la Cattedrale di St. Paul, ma facendo solo 16 vittime.

1698 – In un tentativo di allontanare il suo popolo dalle tradizioni asiatiche, lo zar Pietro I di Russia impone una tassa sulle barbe. Tutti gli uomini, eccetto sacerdoti e contadini, devono pagare una tassa di 100 rubli l’anno per portare la barba.

1774 – Il primo Congresso continentale si riunisce a Filadelfia.

1793 – In Francia, la Convenzione nazionale francese vota per implementare le misure del “Terrore” e rinforzare i principi della Rivoluzione francese. Il seguente regime del terrore, durerà fino alla primavera del 1794 e provocherà tra le 35 mila e le 40 mila vittime.

1800 – La guarnigione francese si arrende alla flotta inglese. Malta benché ancora feudo del Regno siciliano diviene così un protettorato inglese, nonostante le rimostranze dei Borbone.

1836 – Sam Houston viene eletto come primo presidente della Repubblica del Texas.

1839 – In Cina scoppia la prima Guerra dell’oppio.

1840 – Al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell’opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi.

1860 – Si conclude la prima conferenza mondiale di chimica, il Congresso di Karlsruhe.

1862 – Guerra di secessione americana: nella prima invasione del Nord da parte dei Stati confederati d’America, il generale Robert E. Lee guida 55 mila uomini dell’Esercito della Virginia del Nord attraverso il fiume Potomac, a White’s Ford, nei pressi di Leesburg (Virginia) ed entra nel Maryland.

1877 – Guerre indiane: il capo dei Sioux Oglala, Cavallo Pazzo, viene ucciso a baionettate da un soldato americano, dopo aver opposto resistenza al confinamento a Fort Robinson nel Nebraska.

1905 – Guerra russo-giapponese: viene firmato il Trattato di Portsmouth – nel New Hampshire un trattato mediato dal presidente statunitense Theodore Roosevelt, viene firmato dal Giappone e dalla Russia. Nell’accordo, la Russia cede l’isola di Sakhalin e i diritti portuali e ferroviari sulla Manciuria al Giappone.

1914 – Prima guerra mondiale: incomincia la Prima battaglia della Marna – a nord-est di Parigi, la Sesta armata francese, del generale Michel Joseph Maunoury, attacca le forze tedesche che stanno avanzando sulla capitale. Oltre due milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100mila verranno uccisi o feriti, in questa significativa vittoria degli Alleati.

1918 – In Russia viene istituzionalizzato il Terrore rosso con relativo decreto, firmato da Stalin, curiosamente nello stesso giorno in cui era incominciato quello parigino del 1793.

1923 – Il governo Mussolini stanzia 500 milioni di lire per la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria, semidistrutte dal terremoto del dicembre 1908.

1937 – Guerra civile spagnola: caduta di Llanes.

1938:

– Il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul “Regio decreto n. 1390 – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei;

– 60 giovani membri del Movimento nazionalsocialista del Cile vengono fucilati nella torre del Seguro Obrero, a Santiago del Cile, a seguito di un fallito tentativo di colpo di Stato.

1939 – Seconda guerra mondiale: Gli Stati Uniti si dichiarano neutrali.

1943 – Seconda guerra mondiale: Il 503esimo Reggimento paracadutisti degli Stati Uniti, guidato dal generale Douglas MacArthur, occupa Nazdab, a est della città portuale di Lae, nel nord-est della Papua Nuova Guinea.

1944 – L’Unione Sovietica dichiara guerra alla Bulgaria.

1945 – Iva Toguri D’Aquino, una nippo-americana sospettata di essere Tokyo Rose, la propagandista radiofonica del tempo di guerra, viene arrestata a Yokohama. Sconterà sei anni in prigione prima di essere perdonata dal presidente statunitense Gerald R. Ford.

1946

– A Parigi viene firmato l’accordo De Gasperi-Gruber;

– Nasce Freddie Mercury.

1948 – Robert Schuman diventa Primo ministro di Francia.

1969 – Massacro di My Lai: il tenente William Calley viene imputato con sei accuse di assassinio premeditato, per la morte di 109 civili vietnamiti a My Lai.

1970 – Guerra del Vietnam: inizio dell’Operazione Jefferson Glenn – la 101ª divisione aviotrasportata statunitense e la Prima divisione di fanteria sudvietnamita, incominciano una nuova operazione nella provincia di Thua Thien (l’operazione si concluderà nell’ottobre 1971).

1972 – Monaco di Baviera, Germania Ovest: un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell’ordine finisce in un bagno di sangue. L’episodio diventa tristemente noto come massacro di Monaco.

1975 – A Sacramento (California), Lynette “Squeaky” Fromme, una seguace di Charles Manson, tenta di assassinare il presidente statunitense Gerald Ford, ma viene bloccata da un agente del servizio segreto.

1977 – Programma Voyager: la sonda Voyager 1 viene lanciata dopo un breve ritardo.

1978 – Accordi di Camp David: Menachem Begin e Anwar Sadat incominciano il processo di pace a Camp David, nel Maryland.

1980 – La galleria stradale del San Gottardo viene aperta in Svizzera come il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km, da Göschenen ad Airolo.

1981 – In Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore.

1982 – A Goodwood in Inghilterra Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada davanti a Greg LeMond.

1984 – Sts-41-D: lo Space Shuttle Discovery atterra dopo il suo volo inaugurale.

1986 – Il volo Pan Am 73 con 358 persone a bordo, viene dirottato all’Aeroporto internazionale di Karachi.

2000 – Tuvalu diventa membro delle Nazioni Unite.

2001 – Il procuratore generale del Perù, apre una pratica per un’accusa di omicidio nei confronti dell’ex-presidente Alberto Fujimori.

2002 – Un’auto-bomba uccide 30 persone a Kabul, Afghanistan, apparentemente in un tentativo di assassinare il presidente afgano Hamid Karzai.

2007:

-Programma Voyager: Le sonde Voyager 1 e 2 compiono 30 anni di ininterrotta attività;

– Siria: l’aviazione militare israeliana, con un’operazione segreta, bombarda e distrugge un reattore nucleare costruito segretamente dal regime di Bashar al-Assad. L’episodio verrà reso pubblico solo nel 2018.

2019: – Nasce il Governo Conte II, il 66esimo governo italiano.

Fonte: il.wikipwdia.org