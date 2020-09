La Pallavolo Grosseto apre le porte del suo impianto: tre sabati di open day per aspiranti piccole atlete

GROSSETO – Open day di volley con la Pallavolo Grosseto. Dalla settimana prossima lo staff del settore giovanile grossetano S3, invita tutte le bambine tra i 5 e i 10 anni al Palazzetto per un provino gratuito.

“Le giornate dei nostri open day, tutti gratuiti, – ha diramato la società – sono sabato 12, sabato 19 e sabato 26 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il Palazzetto Azzurri d’Italia. Durante i provini, le piccole potranno provare il volley seguiti da esperti istruttori in tutta sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anticovid. Le bimbe verranno poi selezionate per essere inserite poi nei gruppi che inizieranno l’attività dall’1 Ottobre. Per informazioni e prenotazioni potete contattare il 3807961595 oppure inviare una email a: info@pallavologrosseto.it Vi aspettiamo”.