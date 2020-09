La maremmana Paola Alberti è tra gli scrittori de La storia del giallo italiano

GROSSETO – La raccolta di racconti gialli Il delitto si addice a Eva della Alberti, ex allieva del Liceo classico Carducci Ricasoli, con una laurea cum laude nell’Università di Pisa e allieva di Dacia Maraini, dà il titolo ad un capitolo del saggio di Crovi, il massimo esperto italiano di letteratura poliziesca e già conduttore della trasmissione di Radio Rai 2 Tutti i colori del giallo.

Le crime stories di Paola Alberti sono già state oggetto di articoli accademici e di una tesi di laurea magistrale in Letteratura italiana nell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dimostrando di essere decisamente innovative per la loro particolare tecnica narrativa, aspetto sottolineato nella Storia del giallo italiano.

La Alberti, che nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi racconti e alcuni romanzi gialli anche con editori locali come Davide Bisconti della “Laurum” di Pitigliano e Mario Papalini di “Effigi”, dopo aver dato recentemente alle stampe un suo saggio di critica letteraria dal titolo Uno studio in giallo (ETS, 2019) ed essersi dedicata all’organizzazione di corsi di scrittura creativa anche collaborando con la giornalista grossetana Irene Blundo nella tenuta Rocca di Montemassi, attualmente sta lavorando a una trilogia fantasy nel suo studio in alta Maremma, a Roccatederighi.