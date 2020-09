GROSSETO – È in Maremma, nella piazza principale di Grosseto, che oggi Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, è arrivata con il suo tour in Toscana in vista della sfida delle Regionali del 20 e 21 settembre prossimi.

Ad accoglierla bandiere e applausi per l’iniziativa elettorale a sostegno di Susanna Ceccardi presidente e dei quattro candidati al consiglio regionale per la provincia di Grosseto: Fabrizio Rossi, Guendalina Amati, Luca Minucci e Alessandra Mastri Flamini.

Sul palco di fronte alla platea dei simpatizzanti è salito prima della Meloni anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’onorevole Giovanni Donzelli.

Tanti i temi toccati dalla leader di Fratelli d’Italia: dalla riapertura della scuola alla critica verso le iniziative prese dal governo nei mesi scorsi, ma anche una dura condanna alle amministrazioni di sinistra e alla Toscana di oggi. «La sfida è aperta ha detto, c’è voglia di cambiare e a dirlo non sono i sondaggi, ma le piazze che sono sempre piene e questa volta come mai prima c’è la possibilità di vincere anche qui».

Tra il pubblico anche il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci e il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini.