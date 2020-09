Coronavirus: 1695 casi in più. 583 persone guarite oggi e 13 i ricoveri

GROSSETO – Sono 1.695 i nuovi positivi in Italia oggi. 583 i guariti e 13 i ricoverati. In totale i casi attualmente positivi salgono a 31.194, mentre le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sono state 209.610. di questi 35.534 i deceduti, 209.610 i guariti, 1741 i ricoverati di cui 121 in terapia intensiva.

9 milioni e 142.401 i tamponi effettuati sinora (107.658 solo oggi). Le regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri sono Sardegna +2,68%, Sicilia +2,5%, Campania +1,56%, Lazio +1,34%, Basilicata +1,28%