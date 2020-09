Auto esce di strada: donna trasferita in ospedale

ORBETELLO – Incidente stradale ieri sera poco prima dell’una di notte. Sulla strada provinciale di San Donato, nel comune di Orbetello, un’automobile con a bordo due persone, marito e moglie, 76 e 83 anni, è uscita di strada finendo nel campo.

La donna, di nazionalità austriaca come il marito, è rimasta incastrata all’interno dell’auto. I Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale medico del 118, hanno estratto la donna dall’abitacolo. La donna è stata trasferita in Ospedale. Sul posto i Carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente. I vigili di Orbetello hanno poi messo l’auto in sicurezza.