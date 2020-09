Tuttoweekend: ecco gli eventi del fine settimana in Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento

Venerdì 4 settembre

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 4 settembre magica notte in Diaccia Botrona con le guide Maremmagica e gli astrofili Amsa. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Venerdì 4 settembre appuntamento a Grosseto con il festival itinerante “I luoghi del tempo”. Alle 17.30 appuntamento sulle Mura Medicee al Bastione Maiano per una passeggiata con Giobbe Covatta (attore, scrittore) e Paola Catella (scrittrice) che presentano il libro “Celestino” di Paola Catella con illustrazioni di Giobbe Covatta. All’appuntamento saranno presenti anche Pietro Pettini (architetto) e Emilio Guariglia (giornalista). Alle 19 invece al Giardino dell’Archeologia Stefano “Cocco” Cantini Trio in “The Art of Song”. Stefano “Cocco” Cantini (sassofoni), Jole Canelli (voce) e Leonardo Marcucci (chitarre). Alle 20 aperitivo con prodotti tipici del territorio. LINK

GROSSETO – Torna in via Lago di Varano, a Grosseto, la Festa dello sport. Dal 21 agosto al 20 settembre tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, sarà possibile degustare piatti tipici maremmani. Un’occasione per gli amanti dello sport e della nostra cucina. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Galleria Spaziografico allestisce a Massa Marittima in vicolo Ciambellano 7 la mostra fotografica “Eva”, opere del maestro Mario Vidor che hanno per soggetto la figura femminile immersa nella natura. L’opening è fissato per sabato 29 agosto con orario 18-20. Rimane aperta fino al 18 settembre con orario 17 – 20. LINK

VALPIANA – Alla Ferriera del Cilindro, la mostra di lavori di Riccardo Ricci, dedicati – e dipinti – alle 3 di notte, l’”ora terza”. La mostra sarà visitabile dal 25 agosto al 13 settembre. Tutte le informazioni utili a questo LINK.

PIOMBINO

PIOMBINO – Al termine dello straordinario cartellone del festival 20Eventi, Piombino ospiterà un nuovo grande evento nella suggestiva location del Porticciolo di Marina: domani, venerdì 4 settembre, sul palco che ha recentemente ospitato grandi artisti quali, tra gli altri, Vinicio Capossela, Alex Britti e Francesco Sarcina, si svolgerà il Tenco Ascolta. A sancire la rinascita della collaborazione tra la città di Piombino e il Club Tenco di Sanremo ci sarà un ospite speciale, il cantautore Brunori Sas nell’anno in cui riceverà a Sanremo la prestigiosa Targa Tenco per il disco Cip!, eletto miglior disco assoluto del 2020. LINK

Venerdì 4 settembre alle 21.30, al Museo archeologico di Piombino, ultimo appuntamento con le “Serate di Archeologia” con la conferenza “Le terme svelate: novità dall’Acropoli di Populonia” a cura di Andrea Camilli (SABAP Pisa e Livorno), Stefano Camporeale e Cynthia Mascione (Università di Siena). LINK

ROCCASTRADA

ROCCASTRADA – Venerdì 4 settembre alle ore 16.30, visita gratuita e su prenotazione alla cripta di Giugnano, con interventi degli esperti Guido Tigler, Roberto Farinelli e Giulia Marrucchi e la presentazione del n. 4 dei “Quaderni delle Abbazie” con gli atti del convegno sulle cripte medievali della Toscana. LINK