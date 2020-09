Scuola, Toscana a sinistra: «Al Baccarini niente lavori per il rientro in classe. Ed è caduto l’intonaco della facciata»

ORBETELLO – “Scuola e Covid: ma come ripartiranno le lezioni?”.

A chiederselo Paola Della Santina e Flavio Barile, candidati al Consiglio Regionale per Toscana a sinistra per Fattori presidente.

“A metà luglio, secondo l’Ufficio scolastico regionale, in Toscana il 35% delle classi era in aule con capienza insufficiente ma gestibile con apposite misure. Quali misure? Qui l’impegno degli enti locali è cruciale.

Qualche giorno fa il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna era sul palco a Orbetello. Ad agosto la Provincia ha deliberato di procedere con i lavori in tre istituti superiori. Tra questi c’è l’Istituto Del Rosso – Da Verrazzano. Finalmente all’Istituto nautico l’uno settembre sono iniziati i lavori.

Al Baccarini, che ospita l’Istituto Alberghiero e il biennio del Liceo Scientifico e Classico, ci sono tre aule inagibili. Questa situazione dura da due anni. Almeno in questi mesi di lockdown si sarebbe, per lo meno, potuto provvedere ai lavori per quelle tre classi. Oggi 4 settembre al Baccarini nulla, i lavori non sono ancora iniziati. Ma stamani è caduto un pezzo dell’intonaco della facciata del Baccarini in via Carducci.

La scuola la sua parte la fa, è stato richiesto organico aggiuntivo sia docente che Ata, si acquistano termo-scanner, ma gli enti locali ancora non sembrano efficienti – concludono -. Speriamo sia arrivata l’ora”.