GROSSETO – Incidente questa sera a Grosseto in via Aurelia Nord non lontano dalla rotatoria di via Uranio.

Uno scooter e un’auto si sono scontrati. Nell’incidente è rimasto ferito l’uomo che viaggiava sulla due ruote e una donna che si trovava a bordo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasferito i due feriti in ospedale a Grosseto.

Per i rilievi e per stabilire la dinamica è intervenuta la pattuglia della Polizia Municipale.