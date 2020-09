Piombino torna in classe: ecco tutti i servizi organizzati dal Comune nelle scuole

PIOMBINO – Pronte le misure organizzative per il rientro a scuola: dal 14 settembre gli studenti delle scuole piombinesi di ogni ordine e grado torneranno in classe in sicurezza e con nessuna modifica dei gruppi classe grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali, dei dirigenti scolastici e delle aziende incaricate del trasporto pubblico e del servizio mensa.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto in questi mesi – dichiara Simona Cresci, assessore all’istruzione –: nonostante le incertezze e i ritardi del Governo nello stabilire le misure da adottare, siamo riusciti ad organizzare per tempo il rientro degli studenti in sicurezza, garantendo tutti i servizi senza sconvolgere la quotidianità scolastica a cui bambini e ragazzi sono abituati e senza utilizzare luoghi estranei alla didattica, mantenendo così tutti i servizi collaterali all’attività scolastica, altrettanto importanti per la formazione. Un grazie va a tutto il personale del Comune che, con grande disponibilità e professionalità, si è dedicato a questo progetto così importante in un momento così complesso. Un ringraziamento va anche alle famiglie che hanno atteso le informazioni con pazienza e comprensione e, soprattutto, ai dirigenti scolastici che con abnegazione hanno lavorato tutta l’estate per garantire un ambiente scolastico all’altezza della formazione che vogliamo garantire ai nostri ragazzi: grazie in particolare ai tre dirigenti scolastici che lasciano il testimone in questo anno scolastico difficile, con i quali ho avuto la fortuna di avere continui confronti, e un benvenuto ai colleghi appena insediati”.

Tutti i servizi, quindi, saranno garantiti senza sostanziali stravolgimenti nella vita scolastica. Il servizio mensa, come d’abitudine, inizierà il Primo ottobre: nei plessi scolastici del primo circolo didattico saranno utilizzate le consuete aule mensa con l’aggiunta dell’aula magna e di un’ulteriore aula recuperata per il plesso di piazza Dante; anche per il secondo circolo saranno utilizzate le aule mensa tranne per il plesso dei Ghiaccioni nel quale saranno utilizzate per quattro classi mentre le altre pranzeranno in aula, nella scuola materna Senni, invece, sarà utilizzato il salone centrale. Per il plesso di Riotorto della scuola media Guardi saranno utilizzati i locali mensa e l’atrio della scuola.

Nessuna modifica per l’orario d’ingresso rispetto al precedente anno scolastico per il primo e per il secondo circolo in virtù della possibilità di utilizzare vari accessi ai plessi. Per la scuola media Guardi sono stati ricavati nuovi ingressi (quattro in via Torino, quattro in via Togliatti e due nel plesso di Riotorto), pertanto non sarà modificato l’orario d’ingresso.

Non sono previste modifiche nei gruppi classe grazie all’ottimizzazione degli spazi in tutti i plessi e ai lavori eseguiti per ricavare o recuperare ulteriori aule. Nel plesso dei Ghiaccioni, secondo circolo didattico, sono stati istituiti due nuovi laboratori per garantire momenti di lavoro alternativo all’interno della classe.

Regole diverse per le scuole superiori: all’Isis Carducci Volta Pacinotti sarà garantita la didattica in presenza con lo sdoppiamento di circa dieci classi a causa dell’elevato numero di studenti che non consente di garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Tutte le classi dell’Iti Pacinotti saranno concentrate nell’edificio di Via Pacinotti.

All’Isis Einaudi Ceccherelli sarà garantita la didattica in presenza per le classi fino a venti alunni, per le altre, circa 12, si è resa necessaria la frequenza a settimane alterne con l’altra metà collegata on line, garantendo la frequenza costante per gli alunni con disabilità certificata.

Per il Liceo Leon Battista Alberti, invece, sarà garantita la didattica in presenza per tutte le classi senza sdoppiamento.

Per tutte le scuole elementari, medie e superiori sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’ingresso, all’uscita e durante lo spostamento all’interno degli istituti; non sarà obbligatoria al banco, in virtù del distanziamento di un metro dalle rime buccali imposto dalla normativa nazionale.

Non sarà previsto utilizzo della mascherina, invece, per la scuola dell’infanzia: garantito il distanziamento obbligatorio durante il pasto.

Attivo anche il trasporto scolastico fin dal primo giorno di frequenza: sarà assicurato solo in ingresso fino all’entrata in vigore degli orari definitivi, come di consueto.

Il servizio non prevede sostanziali modifiche rispetto agli anni precedenti, tuttavia saranno avviate procedure per disincentivare gli assembramenti: in particolare, Tiemme ha provveduto a ottimizzare le linee urbane per le tratte d’interesse scolastico prevedendo passaggi ravvicinati di più autobus; le scuole favoriranno la fluidità degli ingressi con possibili flessibilità di dieci minuti. Per le tratte extraurbane, di maggiore interesse per gli studenti degli istituti superiori, è stata potenziata la tratta Venturina Piombino, in orario d’ingresso a scuola, con due autobus in più rispetto allo scorso anno. La ricollocazione di tutte le classi dell’Iti nella sede di via Pacinotti permetterà di decongestionare il traffico su via della Pace. Tiemme, in attesa di misure regionali che possano potenziare le risorse a disposizione e ulteriori modalità organizzative alternative, proseguirà nell’ottimizzazione anche in funzione delle segnalazioni delle scuole.