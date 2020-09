Mensa e trasporto scolastico: il Comune lavora sulle soluzioni anti Coronavirus

FOLLONICA – Gli uffici del Comune di Follonica stanno incontrando le dirigenti scolastiche e le ditte che gestiscono i servizio di mensa scolastica (ditta Vivenda) e il servizio di trasporto scolastico (ditta B&B) per definire gli aspetti operativi per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021. Un anno particolare che il comune di Follonica gestirà nel migliore dei modi, attuando, di concerto con le dirigenti Paola Brunello e Elisa Ciaffone una ripresa della scuola nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali e delle normative anti-Covid, allo scopo di tutelare al massimo i bambini e i ragazzi follonichesi che frequentano i due Istituti comprensivi.

Il personale che le due ditte metteranno a disposizione per svolgere i servizi di mensa e trasporto scolastico , è stato formato per svolgere il lavoro oggi richiesto ed è stato sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Per garantire una ripresa ottimale, attenta e sicura, il Comune di Follonica, in accordo con le Istituzioni scolastiche, ha deciso di far iniziare entrambi i servizi lunedì 5 ottobre, in modo da permettere l’assestamento organizzativo delle scuole e la definizione degli orari. Questo garantirà che entrambi i servizi possano essere svolti in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali, oggetto peraltro di continui aggiornamenti.

I servizi saranno monitorati, nella prima fase di attuazione, in modo da poter evidenziare eventuali criticità ed introdurre correttivi. E’ indispensabile che le famiglie siano collaborative , nell’interesse comune che si intende perseguire, e che è quello di garantire ai bambini il massimo livello di sicurezza.