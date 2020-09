L’eurodeputata Bonafè a Follonica: confronto con Benini su sviluppo economico e ripartenza

FOLLONICA – Appuntamento per lunedì 7 settembre alle ore 17 al Giardino del Casello Idraulico con Simona Bonafè, segretaria del Pd Toscana ed europarlamentare, e Andrea Benini, candidato a sindaco di Follonica per la coalizione di centro sinistra.

“Follonica nella Toscana 2030- Proposte e progetti per un nuovo modello di sviluppo”: questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Pd di Follonica e che vedrà Andrea Benini e Simona Bonafè confrontarsi sui temi dello sviluppo economico e della ripartenza post lockdown.

“È indubbio – dichiara Mirjam Giorgieri – segretaria del Pd di Follonica – che la pandemia che stiamo vivendo abbia e stia minando il sistema economico italiano e mondiale. Credo che sia fondamentale Che la politica si debba fare carico di rimettere al centro dell’agenda la parola “lavoro”, pianificando un nuovo modello di sviluppo, ma anche non dimenticandosi degli interventi urgenti da attivare fin da subito affinché non vengano perse centinaia di posti di lavoro e tornando ad occuparsi con impegno di quelle aree di crisi già aperte da anni. Penso, ad esempio, all’area industriale di Piombino, i cui lavoratori sono da anni in attesa di un effettivo progetto di rilancio. Di questo e delle prospettive di sviluppo per la nostra città parleremo con Andrea Benini e Simona Bonafè”.

