L’almanacco del Giunco: il 4 settembre cade l’Impero romano d’occidente e nasce Google

GROSSETO – Venerdì 4 settembre, santa Rosalia vergine, il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.43. Accadeva oggi:

476 – L’Imperatore romano Romolo Augusto viene deposto da Odoacre, che si proclama re d’Italia. L’Impero romano d’Occidente di fatto cessa di esistere.

1260 – La Lega guelfa, guidata da Firenze, viene sconfitta nella battaglia di Montaperti, vicino Siena, dalle forze senesi ghibelline.

1261 – Consacrazione di papa Urbano IV.

1293 – Il Tterremoto del Sannio causa gravi danni e lutti nell’Italia meridionale.

1607 – A Rathmullan, in Irlanda, Hugh O’Neill (secondo conte di Tyrone) e Rory O’Donnell (primo conte di Tyrconnell) salparono insieme a novanta dei loro seguaci abbandonando l’Irlanda per raggiungere la Spagna.

1609 – Il navigatore Henry Hudson approda sull’isola di Manhattan. Sarà il primo occidentale a descrivere dettagliatamente il luogo.

1618 – Una frana travolge e seppellisce l’abitato di Piuro, all’epoca in territorio grigione.

1666 – A Londra, Inghilterra, il Grande incendio di Londra arreca gran parte dei danni.

1781 – Los Angeles viene fondata come “El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Porciuncula” da un gruppo di 44 coloni spagnoli.

1797 – A Parigi il Direttorio, sostenuto dall’esercito, organizza un colpo di Stato, noto col nome “del 18 fruttidoro”, contro la maggioranza moderata e realista del Consiglio dei cinquecento e del Consiglio degli anziani.

1870 – L’imperatore Napoleone III di Francia viene deposto e viene proclamata la Terza Repubblica.

1882 – Thomas Edison inaugura a New York la prima rete d’illuminazione elettrica al mondo.

1885 – A New York apre il primo locale pubblico chiamato “Cafeteria”.

1886 – A Skeleton Canyon, in Arizona, il capo apache Geronimo, dopo quasi 30 anni di lotte, si arrende assieme al suo ultimo gruppo di guerrieri al generale Nelson Miles.

1888 – George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino.

1894 – A New York 12mila operai tessili scioperano contro le condizioni di lavoro nelle fabbriche.

1900 – In Italia entra in vigore la Convenzione dell’Aia sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce «l’uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi».

1904 – A Buggerru i Carabinieri sparano sulla folla di minatori, in sciopero per ottenere un aumento salariale, provocando 4 morti e 11 feriti.

1920 – Ultimo giorno del calendario giuliano in Bulgaria che viene sostituito dal calendario gregoriano.

1923 – A Lakehurst (New Jersey), il primo dirigibile statunitense, lo Zr-1 USS Shenandoah, compie il suo volo inaugurale.

1939 – Seconda guerra mondiale: Tonga e Nepal entrano in guerra al fianco degli Alleati.

1941 – Seconda guerra mondiale: La USS Greer è la prima nave statunitense attaccata da un sottomarino tedesco nel corso della guerra, anche se in quel momento gli USA erano neutrali. L’episodio fa aumentare la tensione tra le due nazioni.

1944 – Seconda guerra mondiale: L’11esima divisione corazzata britannica libera la città di Anversa in Belgio.

1945 – Seconda guerra mondiale: Le truppe giapponesi dell’Isola di Wake si arrendono dopo aver avuto notizia della resa della loro nazione.

1948 – La regina Guglielmina dei Paesi Bassi abdica per motivi di salute.

1951

– La Cina interrompe le relazioni diplomatiche con il Vaticano espellendo dal suo territorio il Nunzio apostolico Antonio Riberi;

– La prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della Conferenza del trattato di pace giapponese.

1957 – Orval Faubus, governatore dell’Arkansas, chiama la Guardia Nazionale per impedire agli studenti neri di iscriversi alla Little Rock Central High School di Little Rock (vedi Little Rock Nine)

1967 – Guerra del Vietnam: i Marines statunitensi lanciano una missione di ricerca e distruzione nelle province di Quang Nam e provincia di Quang Tin (Operazione Swift). Ne scaturirà la battaglia della Valle di Que Son, nella quale in quattro giorni moriranno 114 americani e 376 nordvietnamiti.

1972 – Il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di sette ori in un’unica edizione dei Giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà otto medaglie d’oro durante le Olimpiadi di Pechino.

1977 – Francesco Moser a San Cristóbal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada davanti a Dietrich Thurau.

1995 – La Quarta conferenza mondiale sulle donne si apre a Pechino con oltre 4mila 750 delegati provenienti da 181 nazioni.

1996 – Le Forze armate rivoluzionarie della Colombia attaccano una base militare a Guaviare (Colombia) dando il via a tre settimane di guerriglia che provocheranno la morte di almeno 130 colombiani.

1997 – A Lorain (Ohio), l’ultima Ford Thunderbird esce dalla catena di montaggio.

1998 – Viene fondata la società Google.

1999 – A Bujnaksk, in Daghestan, un’autobomba distrugge una palazzina di cinque piani facendo 64 morti (di cui 23 bambini) e 146 feriti.

