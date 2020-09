La Meloni e l’Anpi in piazza a Grosseto: il Comune vieta la vendita di bevande in bottiglie di vetro

GROSSETO – In occasione del comizio elettorale del segretario nazionale di Fratelli d’Italia che si svolgerà in piazza Dante e della manifestazione Anpi che si svolgerà in piazza Pacciardi, è stata emanata un’ordinanza contro la vendita e l’uso di bevande in contenitori di vetro e di metallo nel centro storico di Grosseto.

Dalle ore 14 alle ore 21 di sabato 5 settembre è fatto quindi divieto ai titolari e gestori degli esercizi pubblici all’interno delle mura di vendere per asporto alcolici (comprese le tipologie di birra alcolica) e superalcolici. Il divieto è esteso anche alla vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in recipienti di vetro e/o metallo.

L’inosservanza delle disposizioni prevede una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.