La federazione da il via libera, prime gare amichevoli per il Circolo Pattinatori

GROSSETO – Con il via libera da parte della Fisr per la disputa di partite amichevoli, il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 intensifica la propria preparazione in vista dell’esordio ufficiale in A1, previsto per sabato 10 ottobre contro il Follonica Hockey. L’allenatore biancorosso Federico Paghi ha predisposto una serie di gare di avvicinamento al campionato. Il Grosseto, che sta lavorando duro nella tensostruttura del Verde Maremma e al velodromo insieme al preparatore atletico Lorenzo Massai, farà il suo debutto martedì sera, 8 settembre, in via Mercurio nell’amichevole con una formazione mista di serie B. Brizzi e Guerrieri metteranno a disposizione alcuni ragazzi per sfidare la prima squadra.

Già predisposto anche un doppio appuntamento con una delle regine di A1, il GDS Forte dei Marmi, secondo in classifica ad un solo punto dal Lodi prima della sospensione per il Covid-19. Il quintetto di Paghi giocherà in Versilia martedì 15 alle 21 e ospiterà la formazione guidata da Alberto Orlandi martedì 22. Un duello affascinante, che servirà al tecnico per fare una prima verifica della condizione della squadra. In queste ore la società sta organizzando anche due partitelle con la Rotellistica Camaiore, che milita nel girone B di serie A2.