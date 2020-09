In caso di emergenza e alluvione ecco dove andare: le aree sicure decise dal Comune

MANCIANO – In caso di calamità naturali, l’ufficio di Protezione civile del Comune di Manciano ha identificato, in una tabella, due tipologie di aree di emergenza nel territorio comunale: si tratta di “aree attesa” e di “accoglienza e ricovero” per la popolazione.

Il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Manciano Luca Giorgi spiega l’importanza di questa tabella informativa, da lui stesso rielaborata, che permette a tutti i cittadini di essere informati sui luoghi individuati nel piano, da raggiungere in caso di evacuazione, connessa a eventi calamitosi estremi quali alluvioni, terremoti e incendi.

“In caso di emergenza, legata a calamità naturali come alluvioni o terremoti, – spiega Giorgi – nella prima tipologia di area, quella di ‘attesa’, i cittadini dovranno recarsi nei luoghi indicati nella tabella che segnala le coordinate geografiche. Per esempio a Manciano è stato individuato il parcheggio del cimitero oppure a Saturnia, piazza Vittorio Veneto. Per quanto riguarda la seconda tipologia di area, quella di ‘accoglienza e ricovero’, la popolazione sarà ospitata e sistemata all’interno di tende, per esempio nei palazzetti sportivi o nelle aree di sosta per i camper.

Questa tabella sarà diffusa su tutti i canali di comunicazione del Comune e sarà distribuita insieme ai volantini sulle buone pratiche da seguire in caso, appunto, di pericolo. La stagione dei temporali e delle forti perturbazioni è alle porte e noi tutti dobbiamo trovarci preparati ad affrontare qualsiasi emergenza”.