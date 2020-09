In attesa del tempo pieno parte il doposcuola comunale: come iscrivere i propri figli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al via da lunedì 14 e proseguirà fino venerdì 25 settembre, per i bambini dai 3 agli 11 anni, il servizio doposcuola predisposto dall’ufficio politiche sociali del Comune di Castiglione della Pescaia, che si terrà presso i locali della ludoteca, all’interno della scuola media di via Kennedy, .

Al costo di 40 euro a bambino (non frazionabile e senza Isee), sono inclusi il pranzo e il trasporto di sola andata dalla scuola elementare delle Paduline alle medie.

Dal lunedì al venerdì, dalle 12:45 alle 16:00, per andare incontro alle esigenze di numerose famiglie di Castiglione della Pescaia, dove spesso entrambi i genitori lavorano, l’amministrazione comunale anche quest’anno ha anticipato il servizio di ludoteca, in attesa della ripresa del tempo pieno, che prenderà il via lunedì 28 settembre.

Con questo servizio aggiuntivo, avvalendosi della Società della salute, la ludoteca di Castiglione della Pescaia nel corso degli anni è diventata un importante punto di riferimento. I ragazzi, terminato l’orario delle lezioni, saranno trasportati con gli scuolabus comunali presso la scuola media Orsino Orsini e nella sala refezione consumeranno i pasti forniti dalla Camst e la Cooperativa Uscita di sicurezza avrà il compito del controllo durante le iniziative ludiche che si terranno fino alle ore 16:00.

Gli interessati a questo servizio possono chiedere informazioni alla dottoressa Cinzia Piazzi al numero: 0564927240 o tramite mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.