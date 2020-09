Grosseto, ultime due settimane per fare l’abbonamento

GROSSETO – Ci sarà tempo fino a venerdì 19 settembre per sottoscrivere l’abbonamento al Grosseto calcio. Dopo la chiusura della possibile trattativa di vendita, la società torna a lavorare sulla stagione che vedrà il Grifone, dopo anni, nuovamente sui campi di serie C. Il primo passo è la proroga della campagna abbonamenti, arrivata fin qua a 530 tessere, che durerà altre due settimane.

Le tessere si potranno acquistare dal lunedì al sabato al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, in orario di negozio, e dal lunedì al venerdì negli uffici sotto la tribuna dello stadio Carlo Zecchini dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ricordiamo anche che quest’anno, vista l’incertezza iniziale legata al covid, la società ha deciso di regalare alle prime 1000 sottoscrizioni l’abbonamento al canale Eleven sport per vedere in tv le partite casalinghe e le trasferte del Grosseto: un motivo in più per sostenere i biancorossi con un gesto d’amore.

Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione. L’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.1768327 o consultare il sito web www.usgrosseto1912.com.