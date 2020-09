Gavorrano e la Maremma si vestono di tricolore col campionato italiano di footgolf

GAVORRANO – La Maremma ed il Comune di Gavorrano si tingono di Footgolf tricolore. Sabato 5 e domenica 6 settembre presso l’Hotel & Golf Resort Il Pelagone si terrà in due giorni la 3° tappa del Campionato Italiano di Footgolf.

Sopra le spettacolari 18 buche del Golf Club Toscana Gavorranese, saranno quasi 300 gli atleti provenienti da tutta Italia che sfideranno all’ultimo colpo per la vittoria finale e per guadagnarsi l’accesso al prossimo mondiale.

Una Kermesse quella gavorranese che ormai e’ diventata una tappa fondamentale del circuito Italiano e la dimostrazione e’ la sempre costante presenza di tantissimi atleti che oltre al Footgolf amano questa parte di Maremma.

Nella due giorni saranno impegnati molti atleti di casa che nell’occasione indosseranno la casacca del Team Siena e Terre di Maremma. Maurilio Cecceherini gareggerà nella categoria assoluto e over 50. Paolo Matteini e Antonio Melillo nella categoria assoluto e over 45. Mentre Samuele Bogi, Daniele Busoni e Giacomo Fillini nella categoria assoluto.

I due giorni prevedono oltre alla gara di footgolf anche due buffet che si consumeranno a bordo della splendida location della piscina del resort. Il primo in programma stasera venerdì 04 e l’altro domani sera sabato 05.

La gara invece prenderà il via domani con il primo gruppo alle ore 8 per poi proseguire domenica fino al tardo pomeriggio.