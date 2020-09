Coronavirus in Italia: 1.733 nuovi casi, 11 decessi e 537 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 30.099

• Deceduti: 35.518 (+11, +0,03%)

• Dimessi/Guariti: 209.027 (+537, +0,26%)

• Ricoverati: 1.728 (+103)

• di cui in Terapia Intensiva: 121 (+1)

• Tamponi: 9.034.743 (+113.085)

Totale casi: 274.644 (+1.733, +0,63%)

Dati aggregati 4 settembre

NOTE

La Regione Calabria segnala che di 19 positivi di oggi sei sono migranti.

La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato un caso da Bologna in quanto giudicato non casi Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: numero corretto 32246-1.

La Regione Sicilia segnala che dei 78 casi positivi, si rilevano 6 migranti (4 a Pozzallo e 2 a Siracusa)

La Regione Veneto segnala che 50 casi sono riferiti ad un laboratorio che ha caricato i casi successivamente e che risalgono ai primi 15 giorni di agosto.