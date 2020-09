Ciclismo estremo, Alessandro Benini cerca l’impresa nella salita di Capalbio

CAPALBIO – Si chiama Everesting. E’ una sfida sui pedali in salita, che finisce quando si arriva a coprire un dislivello di 8.848 metri, ovvero l’altitudine del Monte Everest. A cercare l’impresa, il 15 settembre, sarà Alessandro Benini, fondatore dell’associazione dell’Mtb Capalbio, società Uisp molto attiva nella zona sud della provincia di Grosseto. Benini, atleta di 36 anni nato a Firenze ma che vive a Capalbio, in Maremma ha sviluppato la passione della bicicletta e dell’ambiente. Con la sua società ha partecipato a numerose manifestazioni e ottenendo dei buoni risultati in mountain bike nella categoria Master in Umbria e Toscana.

Con i soci dell’Mtb Capalbio ha collaborato a vari eventi di cicloescursionismo organizzati dal comitato Uisp di Grosseto. In questo anno particolare ha deciso di tentare questa sfida personale, che consiste nel percorrere una salita a scelta, in questo caso quella di Capalbio che porta fino al paese, per 64 volte consecutive fino al raggiungimento di 8848 metri di dislivello.